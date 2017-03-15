После вчерашних акций протеста, прошедших в Минске, Могилеве и Гродно, было задержано более полусотни человек. Сегодня их судят: большинство получает по 12-15 суток ареста.

В четверг сразу в нескольких судах Минска судили задержанных накануне участников акций протеста. В суд Центрального района утром было доставлено 24 человека, Советского - 14 человек, Первомайского - 11. Свидетелями на всех судах выступают сотрудники ОМОН или милиционеры. Он отрицают применение силы в отношении задержанных, а использование газового баллончика теперь инкриминируется одному из участников акции - Андрею Новаковскому (судя по фото из суда, молодого человека били по лицу).

Сами задержанные в один голос говорят о том, что газ распыляли сотрудники в штатском, а баллончик анархистам подбросили уже после задержания. Не исключено, что Новаковский пойдет по уголовной статье: об этом он сам сообщил, когда вошел в зал суда.

Среди задержанных - гражданин РФ Павел Марков, который отрицает свое участие в акции. Его наказали 15 сутками ареста и он объявил голодовку.

Большинство участников судят по двум статьям Кодекса об административных нарушениях: 17.1 «Мелкое хулиганство», 23.34 часть 1 «Нарушение порядка проведения массовых мероприятия» и 23.4 «Неподчинение законному требованию служебного лица». Традиционно речь идет про «ругался матом», кроме того, анархистов обвиняют в том, что на шествие они вышли в балаклавах - по закону о массовых мероприятий, закрывать лица на акциях нельзя.

Отметим, что вопрос массовых задержаний в Беларуси на заседании Совета по правам человека ООН. Спецдокладчик по Беларуси Миклош Харашти потребовал немедленного прекращения давления на население массовыми арестами.

«Белорусские власти должны немедленно и безо всяких условий освободить всех, кто был арестован за участие в протестах. Повторяющийся из года в год без особых изменений шаблон властей реагировать на демонстрации насилием делает возможным дальнейшее ухудшение ситуации. Опасность эскалации уже даже не гипотетична, а вполне реальна», — заявил спецдокладчик, пишет tut.by .

В Могилеве также идут суды над задержанными накануне. Приговоры: от 12 до 15 суток арест, и штрафы от 20 до 25 базовых.