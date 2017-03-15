В среду вечером после «Маршей нетунеядцев» были задержаны десятки людей , милиция пока точную цифру не озвучивает. Как и не комментирует действия, когда люди в штатском задерживали пассажиров в троллейбусе, выводили на улицу и заталкивали в черные машины. TUT.BY разбирался, в каких случаях сотрудники милиции могут работать в штатском, не представляясь.

Сразу после разрешенного властями в Минске «Марша нетунеядцев» в интернете появились ролики, где видно, как жестко люди в штатском проводили задержания. Они забежали в троллейбус № 37 и стали хватать молодых людей, перепуганные пассажиры пытались их защитить. На записи не видно, чтобы крепкие парни в шапочках и спортивных костюмах представлялись. Вопрос о том, кто они, проигнорировали и люди в штатском в Могилеве, которые затянули в машину двух парней.

То, что это были сотрудники милиции, стало понятно в четверг утром, когда задержанных начали судить. TUT.BY попытался получить комментарий у начальника ГУВД Мингорисполкома Александра Барсукова, однако у него в кабинете было «много людей», поэтому он «не мог говорить».

Сегодня Александр Прохоренко заместитель начальника Центрального РУВД, на территории которого проводились задержания, проводил прямую линию. Она анонсируется на официальном сайте ГУВД Мингорисполкома.

— Александр Алексеевич, вчера после разрешенного «Марша нетунеядцев» люди в штатском проводили задержания. Это ваши сотрудники? — дозвонился на прямую линию TUT.BY.

— Нет, абсолютно не имею никакого представления.

— Так люди в штатском не из вашего РУВД?

— Нет.

— А откуда они?

— Я вот не знаю.

— То есть, ваши сотрудники к задержанию не имеют никакого отношения?

— Да, никакого.

— Скажите, а каким приказом разрешено работать в штатском?

Вопрос остался без ответа, потому что Александр Прохоренко, заместитель начальника Центрального РУВД, положил трубку, не прощаясь.



16 марта в Минске судили задержанных. Фото: TUT.BY

С TUT.BY согласился поговорить бывший милиционер, который сам не раз работал на таких акциях.

— По закону «О милиции» сотрудники МВД имеют право находиться в штатском на массовых мероприятиях. Кроме того, перед каждым мероприятием министр сам определяет, как будут работать его подчиненные, издается внутренний приказ, — рассказывает TUT.BY бывший милиционер, который служил в правоохранительных органах более 20 лет. — Я смотрел в интернете видео задержаний. Если говорить коротко, то милиция действовала законно, но не профессионально. Нужно заранее понимать: кого задерживать, за что и как. Нельзя будоражить людей, как это было сделано в троллейбусе. Ведь смотрят совершенно посторонние люди. Какое у них теперь будет отношение к милиции?

— Люди в штатском должны представиться человеку, которого задерживают, или нет?

— Конечно, должны. Для начала достаточно представиться, а уже после задержания показать удостоверение. Ни в каких документах не прописано, что ты перед задержанием должен достать удостоверение, прочитать его. Если так делать каждый раз, ни одного задержания не будет.

— Вы сказали, что в общественном транспорте люди в штатском не должны были задерживать людей. А где можно?

— Этот момент также нигде не прописан, но нужно понимать, насколько это непрофессионально. Если после задержаний идет такой резонанс, люди все снимают на телефоны, значит, милиция сработала не так, как положено. Кто мешал дождаться людей, когда они выйдут из троллейбуса?

— Выходит, в транспорте нельзя, а на остановке можно?

— Профессионализм заключается в том, что нужно уметь оценить обстановку. Если на остановке стоит 40 человек, зачем тогда на их глазах крутить руки остальным? Нужно дождаться, когда все уйдут, или вообще проводить задержание возле дома. Не было никакой необходимости делать это в троллейбусе. Теперь эти кадры крутятся по всему миру, зачем? Какой имидж теперь у страны и милиции?

Последний раз похожие задержания протестующих задержания происходили в 2011 году во время так называемых молчаливых акций. Каждую среду люди выходили на площади по всей стране и выражали свое возмущение девальвации, кризису, росту цен абсолютным молчанием. Они не держали в руках плакатов и не произносили речей, просто стояли и хлопали в ладоши. Ко всем, кто начинал аплодировать, подбегали люди в штатском и заталкивали в автозаки. Среди задержанных были десятки журналистов.

Чуть позже министр МВД Анатолий Кулешов так объяснял действия своих сотрудников:

«Назовите мне, пожалуйста, хоть один нормативно-правовой акт, который мне, как министру внутренних дел, запрещал бы определить для сотрудника милиции порядок ношения формы одежды. Тогда я скажу, прав сотрудник милиции или не прав. Я думаю, вы не назовете ни одного нормативно-правового акта».

Григорий Василевич, который тогда был генпрокурором, посоветовал милиционерам носить форму на акции, либо, если она работают в штатском, представляться человеку. Он должен понимать, кто и за что его задерживает.