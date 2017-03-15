Зоны бесплатного Wi-Fi появятся в холлах и залах ожидания вокзалов. Проект запускает мобильный оператор МТС совместно с Белорусской железной дорогой.





Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию. Подключение будет возможно после подтверждения личности через SMS. Скоростной доступ в Сеть обеспечат при помощи 4G и оптических каналов. Оператор сообщает, что проект реализуют к лету, не уточняя сроки.