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На железнодорожных вокзалах в Гомеле, Жлобине и Калинковичах появится бесплатный Wi-Fi

16.03.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Зоны бесплатного Wi-Fi появятся в холлах и залах ожидания вокзалов. Проект запускает мобильный оператор МТС совместно с Белорусской железной дорогой.


Воспользоваться бесплатным Wi-Fi смогут абоненты любого мобильного оператора, которые пройдут авторизацию. Подключение будет возможно после подтверждения личности через SMS. Скоростной доступ в Сеть обеспечат при помощи 4G и оптических каналов. Оператор сообщает, что проект реализуют к лету, не уточняя сроки.

 
 
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