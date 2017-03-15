Строительство или реконструкцию 22 учреждений образования Гродненской области профинансируют в 2017 году. Три объекта строятся по государственной инвестиционной программе за средства республиканского бюджета. По областной инвестпрограмме профинансируют выполнение работ на 11 объектах. Также 8 учреждений образования будут реконструироваться и ремонтироваться за счет средств Всемирного банка, сообщает БЕЛТА.



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Из республиканского бюджета направят средства на строительство двух дошкольных учреждений в Островце (по 190 мест). Первые ясли-сад в мае уже планируется ввести в эксплуатацию, а строительство второго детского сада начнут в июле текущего года, завершат в 2018-м. В августе начнут возводить жилой дом семейного типа в Ленинском районе Гродно, объект вошел в республиканскую и областную инвестпрограммы. Сейчас готовится документация к процедуре выбора подрядной организации. Об этом рассказал начальник управления образования облисполкома Александр Сонгин.

Еще один дом семейного типа в Гродно могут возвести за счет средств Беларусбанка. В ближайшее время правление банка вынесет решение о возможности финансирования этого объекта. За средства областной инвестпрограммы продолжат строить два детсада в микрорайонах Южный-5 и Южный-3 Гродно. Оба в текущем году примут малышей — срок сдачи в эксплуатацию запланирован на июнь и декабрь соответственно. Средства предусмотрены на возведение пристройки для детей младшего дошкольного возраста к Больтишской базовой школе Вороновского района (срок строительства — апрель-август 2017 года).

Кроме того, из областного бюджета профинансируют реконструкцию учебно-производственных мастерских с обособленным ресурсным центром производственного обучения по ул. Славинского в Гродно, строительство сетей, канализации и реконструкцию теплотрассы строительного лицея в Гродно, реконструкцию и капремонт бассейна, спортзала и вспомогательных помещений областного Дворца творчества детей и молодежи.

В областную инвестпрограмму вошло также строительство детских садов на 170 мест в Щучине, 190 мест в Новогрудке и 230 мест в Лиде. Работы начнут в 2017-м, завершат в 2018 году. В проект Всемирного банка вошли 8 учреждений образования — средние школы в Вороново, Ошмянах, Новогрудке, Волковыске, Ивье, Кореличах и Щучине, а также Бакштовский детский сад-средняя школа Ивьевского района. Везде предусмотрен разный объем работ.