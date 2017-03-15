Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» помогает реализовать принципы социальной справедливости. Это отметила глава Администрации президента Наталья Кочанова, представляя сегодня коллективу ОАО «Нафтан» нового генерального директора Александра Демидова.

«Глава государства не единожды подчеркивал, что все решения, которые принимаются, направлены прежде всего на поддержку людей. И здесь важна социальная справедливость. Декрет № 3 как раз и направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости. Это не экономический, не финансовый документ. Декрет — документ идеологический», — отметила Наталья Кочанова.

В общении с журналистами после встречи с коллективом «Нафтана» она подчеркнула, что в реализации декрета на первый план выходят местные органы власти. «Именно они должны посмотреть, какие проблемы есть у жителей городов и районов. Если это вопросы трудоустройства, то надо гражданам оказать максимальное содействие. Власти должны оперативно подключаться к решению проблем каждого конкретного человека», — подчеркнула глава Администрации президента.

«Есть ситуации, когда в городе или районе необходимы те или иные специалисты. Так, мне говорили, что в Лиде, где существует обувная фабрика, нужны обувщики. Что нам мешает организовывать группы и проводить обучение по той или иной востребованной специальности на базе учреждений профтехобразования и вузов? Мы сможем переквалифицировать наших людей, для того чтобы они заняли вакантные места на предприятиях, где требуются специалисты. И это надо делать очень оперативно. Кроме того, в комитетах и управлениях по труду, занятости и соцзащите специально предусмотрены средства на открытие новых рабочих мест и т.д. Все эти вопросы должны находиться под пристальным вниманием руководителей местных органов власти», — сказала Наталья Кочанова.

Продолжая тему реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества, глава Администрации президента отметила, что заложенные в нем базовые подходы абсолютно справедливы. Наталья Кочанова еще раз заострила внимание на том, что средства от уплаты сбора будут оставаться в местных бюджетах и направляться на детей. «Руководитель города или района должен определить, куда конкретно они будут расходоваться. В одном городе это может быть детское дошкольное учреждение, в другом — детское отделение больницы или поликлиники. И каждый руководитель города или района будет отчитываться на сессии Совета депутатов о том, куда направлены эти средства и как использованы, до последней копейки», — резюмировала Наталья Кочанова.