Российское посольство в Беларуси знает, что гражданин России Павел Марков получил 15 суток после «Марша нетунеядцев», и «работает по этому факту». Об этом TUT.BY сообщил советник, заведующий консульским отделом посольства Игорь Карягин.



Павел Марков в центре в черной куртке, с капюшоном на голове. Фото: TUT.BY

— Мы знаем, что прошла такая информация. Работаем про этому факту. Что касается судебного решения, это не наш консульский вопрос, — сообщил Игорь Карягин.

Родственники Павла Маркова с посольством России пока не связывались, добавил он.

Напомним, 31-летний гражданин России Павел Марков был задержан в Минске 15 марта после разрешенного властями «Марша нетунеядцев». Молодого человека обвинили в неповиновении законному требованию сотрудника милиции и нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Парень участие в акции отрицает. По его словам, «забирали всех, кто был в троллейбусе, в котором я ехал».

Против него в суде свидетельствовали два сотрудника ОМОН. Один из них сказал, что задержанный «высказывался против действующей власти и декрета № 3», а при задержании «упирался, сопротивлялся и размахивал руками».

Павел Марков получил 15 суток административного ареста. В знак протеста он объявил голодовку.