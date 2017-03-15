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Штрафы и аресты. В Могилеве продолжаются суды над задержанными после "Марша нетунеядцев"

16.03.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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От штрафа в 10 базовых величин до 15 суток ареста получили задержанные после «Марша нетунеядцев» 15 марта в Могилеве. Вторая по счету несанкционированная акция собрала не более 500 человек. Она закончилась задержанием восьми человек.


В 14.00 16 марта в суде Ленинского района начались рассмотрения административных дел, возбужденных в отношении задержанных. Всех их обвинили в участии в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ), кроме Дмитрия Люнтова, которому вменяют организацию акции, и Игоря Черяка — его помимо участии в  несанкционированном мероприятии признали виновным в неповиновении сотрудникам милиции.

Правозащитник Алексей Колчин рассказал TUT.BY, что уже завершились суды над некоторыми из задержанных. Олег Метелица получил 12 суток ареста, Игорь Черяк — 15 суток ареста, Александр Царук — штраф в размере 25 базовых величин (575 рублей), Константин Чернов — штраф в 20 базовых величин (460 рублей), Елена Кисель — 15 базовых величин (345 рублей), Елена Крень — 10 базовых величин (230 рублей).

Ожидаются приговоры по делам Александра Ноженко и Дмитиря Люнтова.

«Марш нетунеядцев» начался там же, где и в первый раз, — на улице Ленинской в районе домов № 20 и 29. Провести очередной мирный митинг власти также не разрешили, а заявителя — координатора движения «За Свабоду» в Могилевской области Александра Силкова — задержали за несколько часов до начала акции. Позже его обвинили в организации несанкционированной акции, на которой он не присутствовал — находился в это время в РОВД.

Акция завершилась около 19.20 тем, что ее участники прошли колонной по улице Ленинской от места сбора до площади Звезд. После акции задержали восемь человек. Их всех доставили в Ленинский РОВД. Среди задержанных — два студента, мать четверых несовершеннолетних детей Елена Крень, Константин Чернов, Дмитрий Люнтов, ветеран милиции и одна несовершеннолетняя. Многодетную мать Елену Крень (единственную из восьмерых задержанных) отпустили на ночь домой к грудному ребенку с тем, чтобы к 9 утра 16 марта она явилась в Ленинский РОВД.

14 и 15 марта к 15 суткам ареста приговорили участников первого митинга против декрета № 3 — координатора могилевской БХД Олега Аксёнова и председателя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.

 
Теги: Могилев
 
 
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Всех задержанных обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. Одного из них - также в неповиновении

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