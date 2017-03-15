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Кочанова: декрет о "тунеядцах" был принят для справедливости
16.03.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Целью принятия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" была реализация в Беларуси принципов социальной справедливости, заявила в четверг на ОАО "Нафтан" глава Администрации президента Наталья Кочанова.
© Sputnik / Мария Амелина
В настоящее время положения резонансного документа, из-за которого в ряде городов республики
"Здесь важна социальная справедливость. Декрет №3 как раз и направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости", – цитирует
Она также подчеркнула, что все решения, принимаемые руководством страны, направлены на поддержку населения. При этом Кочанова повторила заявление Лукашенко, сделанное им 9 марта, – когда действие декрета было временно "заморожено": документ является не экономическим, а идеологическим инструментом.
По словам главы Администрации, заложенные в декрете "о тунеядцах" базовые положения являются абсолютно справедливыми.
Кочанова еще раз напомнила, что все деньги, собранные в рамках реализации положений декрета, останутся в бюджетах регионов, руководители которых должны будут установить, куда их направить. При этом она заявила, что средства в любом случае нужно израсходовать, как говорил Лукашенко, на детей. "В одном городе это может быть детское дошкольное учреждение, в другом – детское отделение поликлиники или больницы", – заявила Кочанова.
Глава Администрации также сообщила, что впоследствии руководство регионов на сессиях местных Советов депутатов должно будет отчитаться, как данные финансы потрачены.
Декрет был принят в 2015 году: в соответствии с его нормами граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. 9 марта по решению президента
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Глава Администрации напомнила, что документ не носит экономической направленности – он идеологический.
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