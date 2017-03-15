МИНСК, 16 мар – Sputnik. Целью принятия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" была реализация в Беларуси принципов социальной справедливости, заявила в четверг на ОАО "Нафтан" глава Администрации президента Наталья Кочанова.



© Sputnik / Мария Амелина МНС к 1 апреля оформит изменения в идеологический декрет "о тунеядцах"

В настоящее время положения резонансного документа, из-за которого в ряде городов республики прошли "Марши нетунеядцев" , дорабатывается по поручению главы государства Александра Лукашенко. В МНС говорят, что изменения в декрет будут подготовлены в срок, поставленный президентом, – к 1 апреля .

"Здесь важна социальная справедливость. Декрет №3 как раз и направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости", – цитирует БелТА слова Качановой.

Она также подчеркнула, что все решения, принимаемые руководством страны, направлены на поддержку населения. При этом Кочанова повторила заявление Лукашенко, сделанное им 9 марта, – когда действие декрета было временно "заморожено": документ является не экономическим, а идеологическим инструментом.

По словам главы Администрации, заложенные в декрете "о тунеядцах" базовые положения являются абсолютно справедливыми.

Кочанова еще раз напомнила, что все деньги, собранные в рамках реализации положений декрета, останутся в бюджетах регионов, руководители которых должны будут установить, куда их направить. При этом она заявила, что средства в любом случае нужно израсходовать, как говорил Лукашенко, на детей. "В одном городе это может быть детское дошкольное учреждение, в другом – детское отделение поликлиники или больницы", – заявила Кочанова.

Глава Администрации также сообщила, что впоследствии руководство регионов на сессиях местных Советов депутатов должно будет отчитаться, как данные финансы потрачены.

Декрет был принят в 2015 году: в соответствии с его нормами граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. 9 марта по решению президента действие документа было приостановлено , а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор – им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.