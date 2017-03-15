﻿ Кочанова: декрет о "тунеядцах" был принят для справедливости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кочанова: декрет о "тунеядцах" был принят для справедливости

16.03.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Целью принятия декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" была реализация в Беларуси принципов социальной справедливости, заявила в четверг на ОАО "Нафтан" глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Кочанова: декрет о "тунеядцах" был принят для справедливости
© Sputnik / Мария Амелина
МНС к 1 апреля оформит изменения в идеологический декрет "о тунеядцах"

В настоящее время положения резонансного документа, из-за которого в ряде городов республики прошли "Марши нетунеядцев", дорабатывается по поручению главы государства Александра Лукашенко. В МНС говорят, что изменения в декрет будут подготовлены в срок, поставленный президентом, – к 1 апреля.

"Здесь важна социальная справедливость. Декрет №3 как раз и направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости", – цитирует БелТА слова Качановой.

Она также подчеркнула, что все решения, принимаемые руководством страны, направлены на поддержку населения. При этом Кочанова повторила заявление Лукашенко, сделанное им 9 марта, – когда действие декрета было временно "заморожено": документ является не экономическим, а идеологическим инструментом.

По словам главы Администрации, заложенные в декрете "о тунеядцах" базовые положения являются абсолютно справедливыми. 

Кочанова еще раз напомнила, что все деньги, собранные в рамках реализации положений декрета, останутся в бюджетах регионов, руководители которых должны будут установить, куда их направить. При этом она заявила, что средства в любом случае нужно израсходовать, как говорил Лукашенко, на детей. "В одном городе это может быть детское дошкольное учреждение, в другом – детское отделение поликлиники или больницы", – заявила Кочанова.

Глава Администрации также сообщила, что впоследствии руководство регионов на сессиях местных Советов депутатов должно будет отчитаться, как данные финансы потрачены.

Декрет был принят в 2015 году: в соответствии с его нормами граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. 9 марта по решению президента действие документа было приостановлено, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор – им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Администрации напомнила, что документ не носит экономической направленности – он идеологический.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МВД прокомментировало задержания в Минске 15 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика