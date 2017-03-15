По словам хозяев, мелкий грызун жил в трехлитровой банке, с другими животными не контактировал. Подробности « Гомельскай праўдзе » сообщили в Калинковичском центре гигиены и эпидемиологии.

— Пушистый питомец принадлежал 19-летней жительнице райцентра, — рассказала помощник врача-эпидемиолога Светлана Антощенко. — Хомячка, рожденного в домашних условиях, подарили родственники девушки. Животное прожило три месяца, вело себя спокойно.

Однако в один из дней, когда хозяйка попыталась достать питомца из банки, хомяк укусил ее за палец. Возможно, инциденту не придали бы значения, но через три дня грызун умер. Мать девушки рассказала о случившемся знакомому ветврачу. Тот посоветовал отдать грызуна на лабораторные исследования в райветстанцию. Проведенный анализ выявил у хомячка бешенство. Девушке, которую покусал больной грызун, назначили курс антирабических прививок. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

Также было установлено наблюдение за домашними хомячками, жившими у родственников. Все животные оказались здоровыми.

За два месяца 2017 года в области отмечено 18 фактов бешенства животных. В число заразившихся попали собаки, лисы и крупный рогатый скот — по четыре случая, три кота, волк.