МОСКВА, 16 мар — Sputnik, Алексей Стефанов. Об открытии станции метро "Минская" в районе Поклонной горы говорили давно, но по разным причинам оно откладывалось. Оставались закрытыми для пассажиров и все 10 километров новой "желтой" ветки Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Парка Победы" до "Раменок".

Может, именно поэтому сегодня утром возле вестибюля станции "Минская", выкрашенного в ярко-красный цвет, никого не было. Одинокие прохожие спешили по временным деревянным помостам, установленным еще во время стройки метрополитена, либо в сторону Мемориальной мечети, либо в сторону Мосфильмовской улицы.



© Sputnik Григорий Сысоев Накануне открытия станции метро "Минская" в Москве

"А что, станция уже открыта?" — остановился возле входа мужчина средних лет, заметив, что мы с фотографом кого-то ждем. "Нет, но к вечеру точно будет", — обнадежили мы его, и он довольный поспешил дальше.

Наконец, к нам подошел главный специалист Департамента строительства города Москвы Алексей Судоргин, ставший для нас персональным гидом по станции "Минская", и строгий полицейский впустил нас внутрь. Спускаясь по ступенькам к кассам и турникетам, мы то и дело встречали рабочих, которые что-то убирали и мыли — шли последние приготовления. До открытия станции оставалось часа четыре и нужно было окончательно привести "Минскую" в порядок.



© Sputnik Григорий Сысоев Кассиры ждут первых посетителей - совсем скоро станция откроется для пассажиров

Все службы уже были на местах — полицейские, служба безопасности, даже кассиры. Но вот ни одно гражданское лицо еще не проходило в этот день через турникеты, и корреспондент Sputnik стал первым пассажиром новой станции.

"Изначально станцию здесь не собирались строить, но, по нормативам, длина перегона не должна превышать три километра, а здесь она больше трех — от "Парка Победы" до "Ломоносовского проспекта". Вот и встал вопрос о том, что нужно построить хотя бы аварийный выход на случай экстренных ситуаций, — говорит Алексей Судоргин, пока мы спускаемся уже непосредственно на перрон. — А правительство Москвы в лице заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина поручило построить полноценную станцию для пассажиров".

Тем временем мы оказываемся на перроне. Гранитные полы и металлические стены блестят, а пустота, царящая тут, даже пугает — настолько она непривычна для многомиллионной Москвы.

Единственными людьми, кроме нас, на перроне оказываются два сотрудников метрополитена в красных куртках и желтых жилетах, и я спешу к ним.



© Sputnik Григорий Сысоев Корреспондент Sputnik одним из первых прогулялся по новой станции

"А вы что — уже на работу вышли?" — спрашиваю их.

"Конечно, мы, как и положено, с восьми утра здесь. Ждем, когда пустят поезда, чтобы помогать малоподвижным гражданам. Как, вы не знаете про нашу службу?— искренне удивляются они. — Ну как — мы сопровождаем инвалидов, пожилых и слепых людей, группы школьников и других нуждающихся от нашей станции и до любой другой. Для этого достаточно заранее позвонить по телефону, номера указаны на информационных стендах, и заказать эту услугу. Она абсолютно бесплатна".

Правда, признаются, что на станцию "Минская" заявок еще не поступало. О том, что она откроется, было сообщено только накануне вечером. И поэтому первый рабочий день на "Минской" они, скорее всего, проведут на платформе.

Пока говорю с работниками метрополитена, замечаю, что на информационных стендах над каждым перроном помимо направления добавились уточняющие фразы, как на платформах электропоездов: "На юг", "В центр". На других станциях московской подземки такого еще нет.

И в этот момент к нам подходит ведущий архитектор АО "Метрогипротранс" Тамара Нагиева, приехавшая сюда специально по просьбе нашего агентства. Непосредственно на станции "Минская" она занималась дизайном.



© Sputnik Григорий Сысоев Первым поездом на новую станцию прибыл мэр Москвы Сергей Собянин

"У нас в одной концепции сделаны все три станции, которые сегодня открываются, — "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". И все три привязаны к месту, — поясняет она. — Когда встал вопрос, как оформить эту станцию, первое, что пришло в голову — Минск, потому что станцию назвали в честь Минской улицы, но все-таки она размещена прямо возле Парка Победы, и было чувство, что вдохновение нужно искать там. Я взяла один день отпуска, и пошла на Поклонную гору. В какой-то момент набрела на музей военной техники, сделала там множество фотографий и поняла, что вот это и есть то, что нужно. Поэтому в вестибюле и на колоннах вы видите фотоколлажи артиллерийской установки, хотя многие из-за большого числа колес принимают его за обычный поезд. А если встать посередине станции — на колонах сойдутся цифры "45". Это год Победы. Красный цвет в оформлении — это цвет красного знамени".

Интересно, что все материалы — гранитные плиты, металлические панели с керамической глазурью, лампы и прочие материалы в оформлении станций теперь закупаются исключительно в России. С введением санкций западные стройматериалы пропали, но быстро были заменены российскими аналогами. "Для страны это хорошо. Российские производители начали делать действительно качественные вещи. Еще несколько лет назад их просто не было, а сейчас даже можно выбирать", — сказала Тамара Нагиева.



© Sputnik Григорий Сысоев Движение на новой станции уже открыто

В стороне от нас на скамейке сидели строители в касках — тоже ждали, когда запустят новую ветку, фотографировались, делали селфи и отдыхали.

"Не было ли на "Минской" трудностей? Да как при строительстве каждой станции. Тут и воды до самого верха — рядом же протекает река Сетунь, и сжатые сроки — должны были сдать "Минскую" в декабре 2017 года, а сдали почти на год раньше. А для такой громадины, как "Минская", это очень быстро. Так что все в штатном режиме, — улыбается механик участка, сотрудник АО "Трансинжстрой" Вячеслав Кизлик. — А вы откуда? Для Беларуси пишете? О, у нас тут белорусов много работало. Один парень как-то подходит ко мне и говорит: "Я вот, из Белоруссии. А почему станция "Минской" называется?" А я отвечаю: "Потому что тут улица Минская идет. А ты думал, потому что ты здесь работаешь?" (смеется). Но вы обязательно напишите, что Россия всегда сотрудничала с Белоруссией. Да и с Украиной тоже. Мы же все братья, славяне".

Как рассказал Вячеслав Кизлик, обычный пассажир видит на этой станции только четверть от всего объема построек. "Вы видите мелочь. А сердце, как у любого человека, спрятано в глубине. В ТПП сердце каждой станции. Что это? Тягово-понизительная подстанция, откуда поезда питаются", — уточнил он.

И в этот момент на станции началась небольшая суета — стали подходить сотрудники каких-то служб, работники метрополитена. И, наконец, в тоннеле показались огни поезда. Первый состав наконец-то прибыл на станцию "Минская". Правда, почти все вагоны были пустыми, и лишь из одного, расположенного посередине, вышли люди. Первым — мэр Москвы Сергей Собянин. Дойдя до корреспондента Sputnik, он поздоровался кивком головы, обмолвился парой слов с начальницей станции и поехал дальше — на "Ломоносовский проспект" и станцию "Раменки".

Так станция "Минская" была официально открыта. А еще спустя час двери вестибюля открылись для всех пассажиров. Причем первых пассажиров ждал двойной сюрприз — АО "Мосинжпроект" вручало всем пассажирам подарочные пакеты с сувенирами — кружкой, майкой, картой памяти и блокнотом с ручкой — все с эмблемами Калининско-Солнцевской линии и станции "Минская"..