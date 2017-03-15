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МВД прокомментировало задержания в Минске 15 марта
16.03.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске 15 марта за нарушение законодательства о массовых мероприятиях несколько десятков человек, сообщили в МВД.
В минувшую среду в Минске прошла
© Sputnik/ Констанция Ждановская
"Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками", — заявил журналистам в четверг официальный представитель МВД Беларуси Георгий Евчар.
По его словам, сотрудники милиции предупреждал данных лиц и о неправомерности таких действий, они проигнорировали эти требования, остались в масках. В соответствии со ст. 11закона "О массовых мероприятиях" Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками.
"Было принято решение об их задержании, чтобы установить личности и возможную причастность к иным правонарушениям", — сказал Евчар.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на остановке после "марша нетунеядцев" в Минске
Касаясь задержаний в троллейбусе, представитель МВД отметил, что "была вероятность того, что нарушители порядка могут скрыться". По его словам, граждане оказали сопротивление, один из сотрудников милиции получил травмы, он был доставлен в госпиталь.
"За нарушение закона о массовых мероприятиях были задержаны несколько десятков человек", — сказал Евчар.
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Задержание в общественном транспорте проводилось, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться.
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