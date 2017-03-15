МИНСК, 16 мар — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске 15 марта за нарушение законодательства о массовых мероприятиях несколько десятков человек, сообщили в МВД.

В минувшую среду в Минске прошла санкционированная Мингорисполкомом уличная акция "Марш нетунеядцев" , после которой были задержаны несколько десятков ее участников. Сегодня в Минске прошли суды, задержанным дали по 15 и по 12 суток ареста.



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"Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками", — заявил журналистам в четверг официальный представитель МВД Беларуси Георгий Евчар.

По его словам, сотрудники милиции предупреждал данных лиц и о неправомерности таких действий, они проигнорировали эти требования, остались в масках. В соответствии со ст. 11закона "О массовых мероприятиях" Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками.

"Было принято решение об их задержании, чтобы установить личности и возможную причастность к иным правонарушениям", — сказал Евчар.

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Касаясь задержаний в троллейбусе, представитель МВД отметил, что "была вероятность того, что нарушители порядка могут скрыться". По его словам, граждане оказали сопротивление, один из сотрудников милиции получил травмы, он был доставлен в госпиталь.

"За нарушение закона о массовых мероприятиях были задержаны несколько десятков человек", — сказал Евчар.