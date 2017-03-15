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МВД: Задержанные 15 марта граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях
16.03.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Задержанные 15 марта граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МВД Георгий Евчар,
Статьей 11 закона о массовых мероприятиях запрещено скрывать свои лица под масками. «Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании», — сказал Георгий Евчар.
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Он также пояснил задержание в общественном транспорте. «Задержание в общественном транспорте проводилось, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале. Всего за нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящее время их действиям дается правовая оценка», — рассказал официальный представитель МВД.
Напомним, вечером 15 марта, в День Конституции, в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «Марши нетунеядцев». В Минске акция была разрешена властями, но без задержаний не обошлось: по сведениям правозащитников были
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"Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале".
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