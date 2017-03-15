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МВД: Задержанные 15 марта граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях

16.03.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Задержанные 15 марта граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МВД Георгий Евчар, передает пресс-служба ведомства.


Фото: TUT.BY

Статьей 11 закона о массовых мероприятиях запрещено скрывать свои лица под масками. «Во время акции 15 марта отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками. Сотрудники милиции предупреждали о неправомерности таких действий. Однако законные требования правоохранителей граждане проигнорировали и продолжили участие в мероприятии именно в масках. С целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании», — сказал Георгий Евчар.

Видео: МВД

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Он также пояснил задержание в общественном транспорте. «Задержание в общественном транспорте проводилось, так как была вероятность того, что правонарушители могут скрыться. Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале. Всего за нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящее время их действиям дается правовая оценка», — рассказал официальный представитель МВД.

Напомним, вечером 15 марта, в День Конституции, в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «Марши нетунеядцев». В Минске акция была разрешена властями, но без задержаний не обошлось: по сведениям правозащитников были задержаны более 50 человек. После завершения «Марша» люди в штатском, не представляясь и не предъявляя документов, задерживали пассажиров в троллейбусе, выводили на улицу и заталкивали в микроавтобусы. Сегодня над задержанными проходят суды, участники акции получают 12−15 суток административного ареста.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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"Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале".

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