Граждане, задержанные во время акции 15 марта, грубо нарушили закон о массовых мероприятиях. Об этом заявил журналистам официальный представитель МВД Георгий Евчар, передает БЕЛТА .

Евчар отметил, что статья 11 закона о массовых мероприятиях запрещает скрывать под масками лица участникам акции. Представитель МВД сообщил, что задержанные граждане были в масках и проигнорировали требования правоохранителей снять их, поэтому «с целью установления личности, а также возможной причастности к иным правонарушениям было принято решение о задержании».

Евчар также рассказал о нашумевшем задержании в троллейбусе, пояснив, что оно было предпринято с целью не дать скрыться правонарушителям.

«Граждане оказали сопротивление, один сотрудник милиции получил травмы и сейчас находится на излечении в госпитале. Всего за нарушение закона о массовых мероприятиях было задержано несколько десятков человек. В настоящее время их действиям дается правовая оценка», – рассказал официальный представитель МВД.

Напомним, 15 марта в День конституции в Минске, Гродно и Могилеве прошли «марши нетунеядцев» против Декрета №3. После завершения акции в Минске было задержано порядка 50 человек , участников «марша» (анархистов) хватали прямо в троллейбусе, выволакивали на улицу, бросали в микроавтобусы люди в штатском.

Задержания проходили в жестком порядке, людей избивали и затаскивали в микроавтобусы. Судя по видео, выложенным в интернете независимыми СМИ, на задержанных в троллейбуссе масок не было, люди в штатском были в глубоко натянутых на лица капюшонах. Сегодня в белорусских городах над участниками акции идут суды . Приговоры: от 12 до 15 суток арест, и штрафы от 20 до 25 базовых.