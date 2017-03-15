«Марши нетунеядцев» проходят в Беларуси с 17 февраля. Началось все в Минске, затем подключились областные центры, за ними — районные. И в некоторых городах власти попытались наладить с протестующими диалог. В Бресте с митингующими встретился мэр Александр Рогачук, в Гродно — зампред горисполкома Зоя Кулеша , в Могилеве — депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк . TUT.BY попросил мэра и депутата поделиться впечатлениями от хождения в народ.

Мэр Бреста: «Мне нужна нормальная критичная среда»

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук первым встретился с протестующими во время третьего несанкционированного марша нетунеядцев 5 марта в Бресте. При этом на беседу с участниками акции градоначальник пошел еще до выступления президента Беларуси Александра Лукашенко . Президент, напомним, посоветовал чиновникам на местах подключаться к работе с гражданами и «вести диалог с людьми».



Фото: belsat.eu

Брестский диалог руководства города с народом прошел 5 марта. Когда колонна людей стояла на площади перед горисполкомом, на ступени перед входом в здание вышел зампред Сергей Жуков, который вместе с исполняющим обязанности председателя областной организации Объединенной гражданской партии Владимиром Вуеком пригласил протестующих на встречу с мэром в актовый зал. Большая часть участников марша осталась на улице, а примерно 200 человек проследовали на беседу, которая продолжалась больше часа.

Александр Рогачук считает, что встреча прошла продуктивно.

— Впечатление от встречи очень хорошее. Люди были настроены конструктивно. Они хотят участвовать в общественной жизни, жизни города. Я получил хорошую обратную связь для будущего взаимодействия. Есть люди, которые настроены лишь на выкрики. Это естественно. Но подавляющее большинство брестчан — это люди очень конструктивные и грамотные. (…) Мне есть о чем с людьми говорить, есть что рассказать. Тем более по городу Бресту есть масса хороших задумок и хороших примеров. Важно также, чтобы все действия власти были прозрачными и понятными для людей.(…) Очень важно объяснять им, что делается, как делается и куда мы придем.





Местами диалог народа с градоначальником был жарким. В зале одновременно могли выступать по несколько человек, каждый из которых хотел высказаться и поделиться своей проблемой.

— Это моя работа быть на острие различных оценок, мнений. Мне нужна нормальная критичная среда. И я получил ее на этой встрече. Я не кривлю душой, так оно и есть.(…) Если люди пришли к горисполкому почему я должен прятаться? В каждом социальном протесте есть люди, которым нужен протест ради протеста. Они, зачастую, сами не знают чего хотят. Им нужно просто что-то разрушить, разломать. Это везде есть, в любой стране мира. Но брестчане — это спокойные, уравновешенные, конструктивные люди и я думаю, что мы всегда найдем общий язык.(…) Людям надо давать возможность высказаться. Это будет и дальше делаться и мы будем создавать для этого условия. Я готов к конструктивному диалогу", — заключил собеседник.

Депутат Игорь Марзалюк: «Ненавижу революции»

Появление депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка на «Марше нетунеядцев» в Могилеве 15 марта было ярким , а встреча не радушной. Депутата освистали, но он остался на месте и отвечал на вопросы наседавших на него горожан до полдевятого вечера — сам марш к этому времени давно закончился. На следующий день после митинга Игорь Александрович рассказал TUT.BY о своем впечатлении от акции, ее участников и о том, почему не нужно ругать депутатов.





— Вчера я еще раз убедился в том, что масса людей не понимает, чего хотят. Тех, у кого реально были вопросы по Декрету № 3, было человек восемь всего. Убедился, что к людям нужно выходить и говорить с ними, а не брызгать слюной и снимать скальп.(…) Я, вообще, ненавижу революции. Просто я как историк понимаю, что они происходят тогда, когда одни не слышат других. Давайте будем друг друга слушать. А крови на улицах, бутылок быть не должно, -говорит Игорь Марзалюк. — Я убеждаюсь в том, что многие, кто кричит на улицах, декрета не читали, отношение к нему не имеют и просто выходят потому, что считает, что все вокруг плохо, а их зычный крик будто поможет сделать все хорошо. Хотелось бы, чтобы мы были народом не площадей, а народом нормальной эволюции. Я помню, как в 1994 году выступал Позняк и его спросили, что будет делать, если не выиграет. Он сказал тогда: будем работать, чтобы потом выиграть. И добавил: «Мы не африканцы, мы друг против друга с автоматами не пойдем».





Депутат говорит, что его «тошнит от людей, у которых тут нет бизнеса, постоянной работы, которые хорошо выглядят, временно безработный по 20−25 лет и состоят в разных фондах».

На акции депутат увидел «много немогилевских людей — тех, кто в городе не прописан».

— Я увидел на митинге реальных иждивенцев, инфантилов, которые при любой системе, при любой власти с таким бережным подходом к себе любимым никогда себя не реализуют. Когда ты рассказываешь, что у тебя неполное среднее образование, ты ничего не сделал для повышения своей квалификации и заявляешь, что за 300 рублей работать не будешь, то извини меня, чего ты хочешь? Должность главврача областной больницы с соответствующей зарплатой? Это меня удручало.

Люди, у которых были реальные проблемы, остались со мной спокойно говорить. Тот же предприниматель, который закрылся. Его, кстати, коснутся первый и второй пункт поправок ".





Игорь Марзалюк призывает всех «реализовывать себя в своей сфере».

— Тогда страна меняется к лучшему. Понятно, что есть сокращения, неполная трудовая занятость. Трудно найти работу, соответствующую твоей квалификации. Если человек работал инженером, то ему хочется и дальше работать инженером. Но другое дело, что можно найти рабочее место, которое является непрестижным и низкооплачиваемым. А нужно кому-то и елочки сажать. Я не говорю, что мы в раю живем. Но либо мы развиваем свою страну, двигаемся вперед, обновляем в том числе и определенные элементы политической системы, либо шагаем назад.





Кстати, во время общения с народом, депутат рассказал о своем брате, который уехал работать в Россию.

— Брат выписался отсюда, живет и работает в России больше года. Видимо, его не устраивали параметры проживания и питания тут, но это его личное дело. Он, по крайней мере, честный. Он не живет на халяву. Ему извещение не приходило, так как он тут не прописан, деньги получает там. Но лечиться он приезжает в Беларусь и честно платит за это деньги.

Игорь Марзалюк и сам иногда платит за медобслуживание.

— Я плачу за прививки от гриппа себе и всей семье — еду в областную больницу, подписываю контракт и оплачиваю вакцину. Однажды я тяжело перенес грипп, теперь взял за правило делать прививки. Бесплатные не делаю — в этом я евроцентрист: предпочитаю вакцины голландские, французские, а не китайские. Когда устраивался на работу в Минске, очень долго не мог найти свою медицинскую карточку. Просто я лет 15 уже в поликлинику не ходил. Стараюсь держать себя в форме: бассейн, зарядка утром, гантельками помахать, зимой — лыжи. Лечил за последние годы только зубы — тоже платно в частной клинике друзей.

По его мнению, государство увидело проблему с Декретом № 3 и адекватно на это реагирует временным мораторием и внесением поправок.

— Было подчеркнуто, что этот декрет не вечный. Какие-то вещи мы закрепим внесением поправок в законодательные акты. Когда мы внесем правки, то, возможно, с течением времени мы уйдем от этого декрета. Но нельзя взять все порвать и сказать, что все было не правильно. Я с этим не согласен.



