16 марта минчане обратили внимание на вырубку деревьев на улице Ленина около «МакДональдса». Мы узнали, зачем вырубают липы в центре Минска и что посадят на их месте.



Фото: Антон Мотолько / Facebook

Работы управления «Центр» по вырубке деревьев начались днем 16 марта. В результате на бульваре по ул. Ленина удаляют 5 лип после обследования и полученного заключения на вырубку.

Начальник управления «Центр» Сергей Рожнов говорит, что работать очень сложно — люди звонят целый день, беспокоятся.

— Идет санитарная рубка, удаляем не все деревья, а только больные, аварийные.



Фото: Антон Мотолько / Facebook

Рожнов говорит, что на бульваре спилят только 5 деревьев, а на их место посадят новые липы.

— Есть разрешения и все документы. Их можно посмотреть у рабочих на месте вырубки. До этого на улице висели объявления.



Фото: Антон Мотолько / Facebook

В документах заключения указано, что при визуальном обследовании деревьев выяснилось, что деревья сильно ослаблены — есть отслоения коры, стволовая гниль, усыхание крон, дереворазрушающие грибы, дуплистость. Поэтому липы являются опасными и могут упасть. По этому же разрешению будет удалено еще несколько деревьев в парке им. Янки Купалы.