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Депутатов Беларуси призвали развивать товарооборот Минска и Астаны

16.03.2017 18:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусских депутатов призвали активнее восстанавливать товарооборот Минска и Астаны. За прошлый год показатель упал почти на 30%, передает телеканал «МИР 24».

«Мы сегодня подчеркнули вместе с председателем Мажилиса Казахстана, что в сфере торгово-экономических отношений результаты нашей работы не соответствуют потенциалу наших стран. И мы договорились, что нам надо депутатскими нашими методами нарастить усилия по развитию товарооборота между Казахстаном и Республикой Беларусь», - сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Власти Казахстана также отметили, что Беларусь является важнейшим политическим и торгово-экономическим союзником. Астана входит в десятку основных партнеров Минска, а по объему экспорта - в тройку. Успешно работают восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования, ведется запуск еще шести заводов.

«Сегодня мы договорились с нашими белорусскими коллегами активизировать обмен опытом в законотворческой сфере между профильными комитетами парламентов, между группами по сотрудничеству. Мы сегодня обсудили даже направления. Есть интересные очень наработки и интересный опыт законодательного обеспечения тех реформ и достижений, которые имеются у Беларуси. Это в агропромышленном комплексе, это в промышленности, это вопросы, связанные с развитием IT-технологий», - рассказал председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Представители обеих стран подчеркнули, что успешным можно назвать и сотрудничество на международных площадках в рамках СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и Межпарламентского союза.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Казахстана в свою очередь подчеркнули, что Беларусь является важнейшим политическим и торгово-экономическим партнером.

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