﻿ Лесхозы области планируют заготовить в этом сезоне более двух тысяч тонн березового сока. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лесхозы области планируют заготовить в этом сезоне более двух тысяч тонн березового сока

16.03.2017 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лесхозы Могилевской области планируют заготовить в нынешнем сезоне более двух тысяч тонн березового сока. В южных районах области уже приступили к заготовке. Например, в Бобруйском районе уже собрано 40 тонн, в Осиповичском — 54 тонны, Белыничском — 12 тонн сока.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Большая часть собранного сока отправится на перерабатывающие предприятия: «Оазис Групп» в Бобруйске, Быховский консервно-овощесушильный и Кировский консервный заводы. Вопрос о закупке сока Осиповичским консервным заводом пока прорабатывается, — рассказал начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского государственного лесохозяйственного объединения Василий Шик.

Для продажи населению лесхозы подготовят 250 т березового сока. Пункты реализации напитка будут открыты во всех городах и районах области. Стоимость в этом году в лесничествах с места заготовки составит 18 копеек за 1 литр, подвозом в лесхоз — 30 коп. за литр в собственную тару. В 5-литровых емкостях — 2 рубля, 10-литровых — 4 рубля.

Заготавливать березовый сок бесплатно можно самостоятельно без разрешительных документов в местах, определенных лесничествами с соблюдением установленных правил. Для получения более конкретной информации необходимо обратиться в лесничество по месту жительства. В среднем в каждом лесхозе подсачивают достаточное количество деревьев. Причем это необязательно должна быть березовая роща. Для данных целей подойдут и смешанные леса. Главное условие подсочки — возраст березы должен быть не меньше 55 лет.

За нарушения правил заготовки березового сока предусмотрена административная ответственность. Физлицо ждут предупреждение или штраф до 20 базовых величин, предпринимателя — штраф до 100 БВ, юрлицо — до 500 БВ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Мозыря заплатил тысячу долларов знакомому за помощь в трудоустройстве, но работу не получил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика