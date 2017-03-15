Лесхозы Могилевской области планируют заготовить в нынешнем сезоне более двух тысяч тонн березового сока. В южных районах области уже приступили к заготовке. Например, в Бобруйском районе уже собрано 40 тонн, в Осиповичском — 54 тонны, Белыничском — 12 тонн сока.



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— Большая часть собранного сока отправится на перерабатывающие предприятия: «Оазис Групп» в Бобруйске, Быховский консервно-овощесушильный и Кировский консервный заводы. Вопрос о закупке сока Осиповичским консервным заводом пока прорабатывается, — рассказал начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского государственного лесохозяйственного объединения Василий Шик.

Для продажи населению лесхозы подготовят 250 т березового сока. Пункты реализации напитка будут открыты во всех городах и районах области. Стоимость в этом году в лесничествах с места заготовки составит 18 копеек за 1 литр, подвозом в лесхоз — 30 коп. за литр в собственную тару. В 5-литровых емкостях — 2 рубля, 10-литровых — 4 рубля.

Заготавливать березовый сок бесплатно можно самостоятельно без разрешительных документов в местах, определенных лесничествами с соблюдением установленных правил. Для получения более конкретной информации необходимо обратиться в лесничество по месту жительства. В среднем в каждом лесхозе подсачивают достаточное количество деревьев. Причем это необязательно должна быть березовая роща. Для данных целей подойдут и смешанные леса. Главное условие подсочки — возраст березы должен быть не меньше 55 лет.

За нарушения правил заготовки березового сока предусмотрена административная ответственность. Физлицо ждут предупреждение или штраф до 20 базовых величин, предпринимателя — штраф до 100 БВ, юрлицо — до 500 БВ.