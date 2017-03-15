﻿ Житель Мозыря заплатил тысячу долларов знакомому за помощь в трудоустройстве, но работу не получил. 21.by
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Житель Мозыря заплатил тысячу долларов знакомому за помощь в трудоустройстве, но работу не получил

16.03.2017 20:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Новое место работы мужчина ждал более полугода. Затем посредник стал юлить и поначалу говорил, что нужно не торопиться, после — что переобучиться. Когда мозырянин понял, что это обман, написал заявление в милицию, сообщает телеканал «Мозырь».

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Подозреваемый пообещал помощь в трудоустройстве своему бывшему коллеге, который на протяжении длительного времени не мог найти работу. Цена вопроса — 1 тыс. долларов, место — должность в одной из организаций нефтяной и газовой промышленности. Мужчина передал деньги и стал ожидать положительный результат.

Ведется следствие. Есть информация, что подозреваемый замешан не только в этом факте мошенничества. Мнимое трудоустройство — это был далеко не единственный способ обмана своих знакомых.

 
 
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Ведется следствие. Есть информация, что подозреваемый замешан не только в этом факте мошенничества. Мнимое трудоустройство - это был далеко не единственный способ...

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