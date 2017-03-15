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Сутки для нетунеядцев: несколько фактов об изоляторе на Окрестина

16.03.2017 21:23 — Новости Общества | Tut.by  
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После «Марша нетунеядцев» в Минске, Могилеве и Гродно 16 марта прошли суды над задержанными накануне. По данным правозащитников, только в столице задержано более полусотни человек. Все они по решению судов получили от 12 до 15 суток административного ареста. В Минске такое наказание отбывают в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. TUT.BY собрал основные факты об изоляторе.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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TUT.BY собрал основные факты об изоляторе на Окрестина, где будут отбывать административный арест нетунеядцы.

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