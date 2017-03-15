После «Марша нетунеядцев» в Минске, Могилеве и Гродно 16 марта прошли суды над задержанными накануне . По данным правозащитников, только в столице задержано более полусотни человек. Все они по решению судов получили от 12 до 15 суток административного ареста. В Минске такое наказание отбывают в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. TUT.BY собрал основные факты об изоляторе.

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