|
Сутки для нетунеядцев: несколько фактов об изоляторе на Окрестина
16.03.2017 21:23 — Новости Общества | Tut.by
После «Марша нетунеядцев» в Минске, Могилеве и Гродно 16 марта
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY собрал основные факты об изоляторе на Окрестина, где будут отбывать административный арест нетунеядцы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии