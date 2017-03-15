В Минске состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. В рамках визита правительства Беларуси и Ставропольского края подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, передает «МИР 24».

Глава Беларуси отметил, что Ставрополье является один из самых перспективных российских экономических партнеров республики, но после двухлетнего падения двусторонний товарооборот никак не наберет прежнюю высоту.

«Ваш приезд расцениваем, как стремление существенно прибавить во взаимной торговле и запустить новые перспективные проекты. Назрела необходимость развития кооперационных связей в промышленности. Нам известны ваши планы по сборке автомобилей китайскими и европейскими компаниями. Думаю и нам надо подумать о совместных предприятиях», - отметил Александр Лукашенко.

Минск традиционно предлагает свою пассажирскую, грузовую, сельскохозяйственную технику. Наработки в АПК и строительстве, инновации в ресурсосбережении и микробиологии. Александр Лукашенко готов активно сотрудничать по всем направлениям.

В свою очередь, губернатор Ставрополья рассказал о рекордных показателях в сельском хозяйстве и желании наладить в регионе производство белорусской техники. Ежегодная потребность - полторы тысячи тракторов. Сейчас на полях края работает 11 тысяч белорусских машин.