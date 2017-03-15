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Лукашенко принял представителей ОБСЕ в Минске

16.03.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня в Минске представителей ОБСЕ, чтобы обсудить с ними ежегодную сессию Парламентской ассамблеи организации, которая пройдет в июле в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Мы это продемонстрируем всему миру, и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными, что Беларусь - европейская страна», - подчеркнул он.

Конгресс - главное событие в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Здесь выбирают руководство и должностных лиц ассамблеи, принимают декларации и резолюции. Конгресс в Минске соберет 700 человек, в том числе 300 депутатов из 60-ти стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча была посвящена ежегодной сессия Парламентской ассамблеи этой организации, которая пройдет в июле в столице Беларуси.

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