Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня в Минске представителей ОБСЕ, чтобы обсудить с ними ежегодную сессию Парламентской ассамблеи организации, которая пройдет в июле в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Мы это продемонстрируем всему миру, и прежде всего, депутатам, представителям других стран, которые входят в эту организацию. Мы покажем еще раз, что те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными, что Беларусь - европейская страна», - подчеркнул он.

Конгресс - главное событие в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Здесь выбирают руководство и должностных лиц ассамблеи, принимают декларации и резолюции. Конгресс в Минске соберет 700 человек, в том числе 300 депутатов из 60-ти стран мира.