В Чериковском суде рассматривают дело начальника Могилевской дистанции гражданских сооружений Владимира Калистратова. Его обвиняют во взяточничестве. Уголовное дело возбудили после «чистосердечного признания» подрядчика, которого ранее уличили в работе с «финкой». Из доказательств — слова нечистого на руку директора частной фирмы и видео, из которого ничего не ясно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Калистратов 13 лет работал начальником дистанции, до этого — 14 лет главным инженером в этом же структурном подразделении и всего более 40 лет отдал железной дороге. В конце 2015 года в отношении Калистратова возбудили уголовное дело за взяточничество и взяли под стражу.

По информации следствия, 30 сентября, в 16.35, Калистратов в своем кабинете принял взятку от директора частной фирмы ООО «КредоСтрой» Иванчикова за то, чтобы эту фирму признали победителем в тендере на поставку кондиционеров и монтаж системы кондиционирования. Оборудование необходимо было для реконструкции объекта «Автоблокировка участка Осиповичи — Жлобин. Вторая очередь строительства. Реконструкция постов электрической централизации на станции Бобруйск — Березина».

Размер взятки составил 55,6 базовой величины, считает следствие. По мнению стороны обвинения, Калистратов мог, используя свое служебное положение, повлиять на решение конкурсной комиссии по выбору подрядчика, а деньги взял за утверждение протокола заседания и признание «КредоСтрой» победителем.

В суде стали выясняться некоторые детали, касающиеся как работы комиссии, так и момента, когда Иванчиков якобы давал взятку Калистратову. Например, выяснилось, что начальник дистанции в состав комиссии не входил, а подпись ставил лишь после принятия решения комиссией. Все члены комиссии утверждают, что Калистратов с ними по вопросам проведения процедуры переговоров и заключению договора с ООО «КредоСтрой» даже не разговаривал.

В состав комиссии входило руководство Могилевского отделения БЖД. И она выбирала победителя тендера просто: по наименьшей цене. Калистратов не мог не утвердить протокол переговоров, подписанный всеми членами комиссии, по постановлению Совета министров № 88.



Фото с сайта rimcorp.ru

Момент якобы дачи взятки зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео Иванчиков передает Калистратову небольшой непрозрачный пакет — файл. При этом следователь, описывая видеоматериал, указала: определить содержимое пакета не представляется возможным.

Калистратов уточнил: в файле были технические документы, скорее всего, гарантийные паспорта на кондиционеры, и до выбора подрядчика комиссией он с Иванчиковым не встречался, не общался и ни о чем не договаривался. Слова Иванчикова о том, что он якобы вел переговоры с Калистратовым о встрече для передачи денег «вроде бы по телефону», не подтверждаются — это доказывает выписка звонков с мобильного, домашнего и рабочего телефонов Калистратова.

Обвиняемый также указал, что всю работу по разработке документации и подготовке к проведению тендера проводили другие сотрудники — все это подтверждают показания свидетелей. А он лишь формально утвердил протокол.

Иванчиков на вопросы в суде часто отвечал «не помню», «не могу объяснить», путался в валюте и номинале банкнот, которыми он якобы давал взятку Калистратову. В суде выяснилось и то, что Иванчиков сотрудничал с фирмой по отмыванию денег и купил кондиционеры незаконно — не заплатил налог. Однако за это его не судили — по делу он проходил как свидетель, ущерб выплатил в полном размере. После этого он и написал явку с повинной.

В отношении Калистратова ранее хотели возбудить уголовное дело за служебный подлог, однако его прекратили за неимением оснований. В отказе в возбуждении написано, что Калистратов не был членом конкурсной комиссии и в ее заседаниях участия не принимал. «Материалами уголовного дела не доказано, что он знал о формальном оформлении конкурсных документов по процедуре переговоров».

Следствие не установило и заинтересованность Калистратова при утверждении протокола заседания. А вот выгода выбора «КредоСтрой» для Могилевской дистанции гражданских сооружений была очевидной — серьезная экономия.

«Инициатором заключения этого договора Калистратов В.М. не является. Поскольку, судя по подписываемому им протоколу, конкурсная комиссия самостоятельно и обоснованно приняла решение о выборе субподрядчика, никаких дополнительных обоснований, возражений, отказаться утвердить протокол Калистратов не имел права», — указывает следователь.

Руководство Могилевского отделения Белорусской железной дороги написало ходатайство в суд с исключительно положительной характеристикой Калистратова. Указывается, что обвиняемый — профессионал своего дела и умелый руководитель, обладатель знаков «Почетный железнодорожник», «Отличник Белорусской железной дороги, «За дабрасумленную працу на Беларускай чыгунцы», многих грамот и дипломов.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— По результатам проверок предприятия контролирующими органами, а их за период работы было немало, к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности [Калистратов] никогда не привлекался. […] Считаю, что Калистратов не мог совершить данное преступление, так как характеризуется исключительно с положительной стороны и зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный работник. Если же суд придет к убеждению о виновности Калистратова В.М., прошу назначить наказание, не связанное с лишением свободы, — говорится в ходатайстве.

В материалах дела есть и результаты проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности на Могилевской дистанции гражданских сооружений, которую провели по постановлению Следственного комитета. Она показала, что во время монтажных работ в июле 2015 года на постах ЭЦ по станциям Бобруйск и Березина сэкономили «по сравнению с договорной ценой более 131,8 млн рублей». Работы выполнены в срок и в полном объеме, расчет сделан по платежным поручениям, указано в отчете.

Суд над Владимиром Калистратовым продолжится 17 марта.