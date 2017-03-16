Гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика, задержанного в Москве ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов», не будут арестовывать, сообщает «Регнум» со ссылкой на адвоката.



Скриншот из эфира ТВЦ

По словам адвоката, суд признал необоснованными аргументы обвинения (Следственного комитета Беларуси), объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни Юрия Баранчика.

В суде уточнили, что из постановления о возбуждении уголовного дела не конкретизировано деяние, совершенное Баранчиком, не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории России.

Баранчика отпустят после истечения срока задержания.

Ранее Баранчик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.

В СК Беларуси поясняли, что Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве. Решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что в ходе следствия по делу «пророссийских колумнистов» была установлена причастность к противоправной деятельности Баранчика.

Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в « принудительной белорусизации ».