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В интересах сотрудничества

16.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Беларусь рассматривает Парламентскую ассамблею ОБСЕ в качестве важной площадки для взаимовыгодного межпарламентского диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с делегацией ПА ОБСЕ во главе с председателем ассамблеи Кристин Муттонен.

«Владимир Макей отметил, что Беларусь рассматривает ПА ОБСЕ в качестве важной площадки для взаимовыгодного межпарламентского диалога по выработке общих подходов к ключевым вопросам обеспечения стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ. Он подтвердил готовность МИД к оказанию всемерного содействия в проведении на высоком организационном и содержательном уровне предстоящей сессии ассамблеи в Минске», — сообщили в МИД.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси с ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеей, включая вопросы подготовки к проведению впервые в Беларуси 26‑й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Ее планируется провести в Минске 5–9 июля текущего года.

В состав делегации вошли также генеральный секретарь ПА ОБСЕ, его заместитель и ряд экспертов.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассматривает Парламентскую ассамблею ОБСЕ в качестве важной площадки для взаимовыгодного...

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