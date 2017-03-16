Министерство труда и социальной защиты будет улучшать систему материального стимулирования работников в Беларуси. Такую задачу поставил перед ведомством заместитель премьер-министра Василий Жарко, представляя коллективу нового руководителя Ирину Костевич.

Спектр возложенных на Министерство труда и социальной защиты задач широк. «Необходимы инициативы по совершенствованию функционирования рынка труда, системы материального стимулирования работников, раскрепощения деловой активности», — отметил Василий Жарко. Коллективу министерства вместе с новым руководителем предстоит продолжить работу в пенсионной сфере, а также в части внедрения наиболее рациональных форм социального обслуживания граждан.

В системе министерства находится 80 домов‑интернатов, 146 территориальных центров социального обслуживания и другие организации, занято более 37,5 тысячи человек. «Этой системой необходимо управлять эффективно, совершенствовать и оптимизировать ее дальнейшее функционирование», — подчеркнул вице-премьер. Отсюда, по его словам, вытекает еще одна из задач нового министра — посмотреть свежим взглядом и в достаточно сжатые сроки на функционирование всей социально-трудовой сферы, работу центрального аппарата министерства, местных органов управления по труду и социальной защите. Руководителю ведомства предстоит внести аргументированные предложения как по структуре, так и по кадрам. «Все должно быть максимально взвешенно и продуманно», — сказал Василий Жарко.

Кроме того, министерству под руководством Ирины Костевич предстоит укреплять позитивные тенденции в демографической ситуации, которые были достигнуты в прежние годы.

Нового министра труда и социальной защиты Василий Жарко охарактеризовал как грамотного, опытного, современно мыслящего руководителя, обладающего необходимыми знаниями, деловыми и организаторскими способностями. Это министерство — одно из ключевых в структуре правительства, напомнил он. Каждое из курируемых им направлений требует не только глубоких профессиональных знаний, но и самого тесного взаимодействия с госорганами на республиканском и местном уровнях.

БЕЛТА