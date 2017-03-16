С самого утра курсанты учебной мотострелковой роты, которой командует гвардии капитан Дмитрий Мицкевич, прибыли на машинодром. Для начинающих механиков‑водителей учеба без твердых навыков управления боевой машиной пехоты просто немыслима. Причем вчерашним школьникам и студентам необходимы не только плановые тренировки на тренажерах, но и постоянные практические занятия на «живой» технике. Вот и приходят курсанты на машинодром, чтобы набить руку за штурвалом машины, намотать километры по ухабистой трассе — без этого они не будут допущены к сдаче выпускных экзаменов.





В тот солнечный мартовский день механикам-водителям предстояло выполнить 4‑е подготовительное упражнение. Без ошибок преодолеть каскад препятствий и ограниченных проходов на подъемах и спусках, показать необходимую скорость на маршруте.

Сама природа усложнила для мотострелков условия выполнения упражнения. Быстрое таяние снега привело к тому, что трасса машинодрома от переизбытка влаги раскисла, отдельные ее участки покрылись лужами.

…Руководитель занятия гвардии капитан Дмитрий Мицкевич еще раз напомнил обучаемым порядок выполнения упражнения и оценочные показатели. Особое внимание офицер уделил соблюдению мер безопасности. «Не вижу — не еду, не слышу — стою» — это основное правило опытный методист напоминает начинающим механикам-водителям на каждом практическом занятии.

Первым место за штурвалом бронированной машины занял гвардии рядовой Андрей Филей. Надев шлемофон, воин подогнал под себя сиденье и вошел в связь с вышкой.

Получив добро от руководителя занятия, механик-водитель запустил двигатель и установил устойчивые обороты. Внимательно, как учили, Андрей осмотрел приборы. Можно начинать движение…

Через пару секунд БМП вздрогнула стальным корпусом и, выдохнув облако гари, рванула с места. Ловко обходя глубокие ямы по разбитой трассе, гусеничная машина стремительно набирала скорость, выбрасывая из-под траков комья жирной грязи. Чувствовалось, что у гвардейца уже есть определенные навыки вождения. По словам ротного, с первого дня учебы этот коренастый паренек из Хойникского района показывает завидное желание освоить военно-учетную специальность.