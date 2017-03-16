…Совсем недавно последняя мина со свистом ушла в небо. Цель была поражена. Минометчики стали готовиться к выдвижению в район сосредоточения.

На этом боевая стрельба минометной батареи 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады была закончена. На полигоне без звуков выстрелов стало совсем тихо. Лишь со стороны наблюдательного пункта доносились голоса военнослужащих одного из минометных расчетов. Они бурно обсуждали прошедшую стрельбу.

— Свое дело мы сделали — успешно поразили цели. Командиры довольны тем, как мы отстрелялись, — поделился впечатлениями старший наводчик миномета ефрейтор Игорь Крышин.

В армии Игорь служит уже девятый месяц. Для него полевой выход, да еще с боевой стрельбой, событие значимое: это и яркие эмоции, и проверка на прочность.

— Признаться, когда в почтовом ящике увидел повестку из военкомата, волнение было… Вообще-то зря, — вспоминает ефрейтор Крышин. — Нашел здесь новых друзей, с которыми, уверен, буду общаться и после службы. Но самым ценным считаю то, что в армейском строю нашел себя, выработал характер, стал увереннее.