Оператора диспетчерской службы группы руководства полетами в/ч 54804 Надежду Шуст в авиабазе ценят как одного из самых опытных и ответственных специалистов. И это неудивительно, ведь женщина посвятила свою жизнь военной авиации — и даже после завершения воинской службы продолжает заниматься ответственной работой бок о бок с авиаторами.



…Надежда была самой младшей в многодетной семье — десятым ребенком! В окрестностях ее родного города Березы Брестской области базировалось достаточно воинских частей, и встретить на улице человека в военной форме было обычным делом. Однако никто из братьев и сестер Надежды не связал судьбу со службой в армии. Да и сама девушка не сразу выбрала путь защитника Отечества.

Все началось со знакомства с Сергеем Шустом — ее будущим мужем, профессиональным военным. В молодой семье родились дети — Алёна и Иван. Мужа перевели служить в Барановичи, в истребительную авиационную часть. Вот тогда и Надежда решила встать в строй защитников Отечества.

— Меня назначили на должность планшетиста-хронометражиста 1‑й авиационной эскадрильи, — вспоминает собеседница. — Конечно, поначалу было непросто. Ведь в плановые таблицы вносится подробная информация: тип и номер самолета, фамилия командира экипажа, упражнение, которое предстоит выполнить летчикам… При этом все обозначается специальными значками.

…Одним из самых печальных дней своей службы Надежда Шуст считает 23 мая 1996 года. Тогда начальник воздушно-огневой подготовки 61‑й истребительной авиабазы военный летчик 1‑го класса подполковник Владимир Николаевич Карват погиб при выполнении учебно-тренировочного полета, отведя падающий самолет от населенного пункта. Ценой своей жизни он спас жизни других, 21 ноября 1996 года ему посмертно было присвоено звание Героя Беларуси.

— В тот день я вела хронометраж, — с грустью вспоминает Надежда Шуст. — И впервые не смогла зафиксировать посадку взлетевшего с нашего аэродрома самолета. В записях осталось только время взлета, в прочих графах — прочерк… Я тогда была в поистине шоковом состоянии. Словно родной мне человек погиб. Все тогда плакали…

В авиационной части Надежда Степановна трудится уже двадцать четвертый год. А в запас она уволилась в звании младший сержант, отдав службе 16 лет. Сейчас занимает должность оператора диспетчерской службы группы руководства полетами авиабазы, так же ведет хронометраж действий летного состава: фиксирует время взлета и посадки боевых воздушных судов, другие необходимые данные.

— Несмотря на то что я уже в числе гражданских специалистов, полностью отрабатываю все время летных смен — как дневных, так и ночных. И, признаться, я бы и сейчас вернулась в строй, с удовольствием снова надела бы военную форму. Жаль, возраст не позволяет, — завершает нашу беседу Надежда Шуст. — Горжусь, что связала свою жизнь с Вооруженными Силами, с нашей замечательной авиационной базой.

Иван Константинов, фото Александра Чернышова