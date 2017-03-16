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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

16.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» объявляет конкурс на замещение воинских должностей:

— преподавателя кафедры связи. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада — 2 человека;

— старшего преподавателя кафедры связи. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата военных наук, ученое звание доцента, научную специальность — тактика общая, по видам Вооруженных Сил, родам войск и специальным войскам (в том числе управление и все виды обеспечения боя), военно-учетную специальность — 1210003, уровень образования — высшее, стаж работы — не менее пяти лет.

В порядке исключения к конкурсу на должность могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, опыта преподавательской или научно-исследовательской работы, но имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Дата проведения конкурса — апрель 2017 года.

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, начальнику военного факультета.

 
Теги: Минск
 
 
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