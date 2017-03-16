Давний приятель Олег ­Игнатьев ошарашил ­вопросом. Ему срочно ­понадобился кипрегель-­автомат. Каюсь, я и слова такого никогда не слышал и уж тем более не видел этот чудо-прибор.

Оказалось, в первые теплые весенние дни знакомый стал счастливым обладателем дачного участка. Собрался ­обустраивать свои шесть соток, строить дом. Участок попался холмистый. А тот самый кипрегель-­автомат и предназначен для выполнения топографической съемки местности. Этот инструмент, помимо измерения вертикальных углов, позволяет с помощью счетно-решающего механизма (высотомера) непосредственно измерять превышения между точками. То есть с его помощью можно сделать площадку идеально ровной.







Вот только где его найти б/у, недорого и в хорошем состоянии?..

Конечно, во Всемирной паутине! В сети Интернет вводим запрос. Сейчас эта функция есть практически в любом мобильном телефоне.

По первой же ссылке попадаем на страничку http://www.voentorg.by/ — сайт управления материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь. Понимаем, что находимся на верном пути. «Бренд» знакомый. Не раз в средствах массовой информации видели материалы о выставках-продажах по реализации излишествующего имущества. К примеру, генератор или автомобиль по своим характеристикам уже не соответствуют требованиям современной армии. Но в народном хозяйстве они еще послужат верой и правдой много лет.

К слову, это самый экономически целесообразный способ обновления вооружения и техники войск. Для сравнения: по такому же принципу обновляет гардероб рачительная домохозяйка.

— Дети растут. Коляски, ботиночки и курточки становятся малы. Куда их девать? Выбрасывать?.. Жалко. Покупали-то своим детям качественный, дорогой товар, — рассказала жена приятеля Ольга. — Вывод — продать через Интернет, добавить недостающую сумму и купить новую одежду. Выгода получается двойной. Одна семья получает недорогие вещи, вторая приобретает товар по цене ниже рыночной.

Примерно по такой же схеме работают в Вооруженных Силах. Только задачи здесь решают не семейного, а государственного масштаба. В белорусской армии эти вопросы курирует заместитель начальника главного финансово‑экономического управления Министерства обороны Анатолий Косовец.

— В Вооруженных Силах ведется активная работа по реализации излишествующего и не находящего применения имущества. Во‑первых, это разгружает базы и склады, снижает затраты на хранение материальных средств. Во‑вторых, стремимся к тому, чтобы те же автомобили не застаивались на площадках. Например, если машину не реализовали в декабре, в январе она уже по техническому паспорту станет старше на год, — рассказал Анатолий Александрович. — И самое главное: Вооруженные Силы получают дополнительные средства для боевой подготовки, обновления парка техники, развития материально-технической базы войск и инфраструктуры военных городков. К примеру, в прошлом году от реализации высвобождаемых материальных ресурсов в республиканский бюджет поступило более десяти миллионов рублей.

При этом нужно правдиво отметить, что 2016 год стал самым сложным в плане реализации товаров за последние пять лет. Основной причиной стало снижение покупательской способности населения и финансовые трудности, испытываемые организациями различных форм собственности. Однако запланированный на год комплекс упреждающих мероприятий, рекламная деятельность, наращивание объемов предлагаемого к реализации имущества позволили минимизировать негативные последствия снижения покупательского спроса.



Да, были затрачены дополнительные ресурсы. Но овчинка, как говорится, стоит выделки. Более того, многократно ее превышает!

Чем больше мы «гуляли» по сайту управления материальных ресурсов, тем обширнее становился список в руках у приятеля. Когда человек собрался строить дачу, ему нужно всего много и недорого. И все-таки решили завершить то, зачем «пришли» на сайт.

Контактные телефоны указаны на странице слева в углу. Но мы-то находимся во Всемирной паутине! Жмем на панель «ВКонтакте», входим в диалоговое окно. Задаем вопрос. Специалист Артём Кононов в режиме реального времени ответил, что интересующий нас прибор есть. Сбросил ссылку на страничку www.bsk.by — сайт Республиканского унитарного предприятия «Белспецконтракт», который является уполномоченной организацией по реализации на возмездной основе высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь.



Ориентироваться в огромном количестве предложений просто. Есть фото, цена, описание, указано имеющееся в наличии количество. Там же — подробная инструкция о том, куда обратиться, как правильно написать заявление, где оплатить и забрать покупку. Просто и доступно.

Таким образом за год было реализовано около миллиона различных товаров! Цифра впечатляет. Но ведь и полки интернет-магазина не пусты. Ассортимент обновляется. Это радует. И вдвойне приятно осознавать, что, покупая здесь, помогаешь армии.

Сразу отмечу: есть одно правило. За покупкой нужно ехать в ту часть, где она хранится. Беларусь — страна небольшая, современные автомобили экономичные, поэтому дополнительные затраты на топливо невелики. Впрочем, есть как минимум два варианта, чтобы минимизировать транспортные расходы.

Первый — в одной части заказывать весь перечень необходимых товаров. Это можно сделать в Краснянском (при в/ч 52242), Осиповичском (при в/ч 01313) и Борисовском (при 2336 цбхви) филиалах РУП «Белспецконтракт».

Согласен, не всегда бывает так, что все лежит на одном складе. Зато существует и вариант второй — посетить аукцион. Во время его проведения товары из различных частей концентрируются в одном месте.

— В прошедшем году проведено 16 аукционов, в ходе которых реализовано техники и имущества на сумму почти два миллиона рублей, — рассказал Анатолий Косовец. — По некоторым позициям превышение начальной цены составило почти 20 процентов. Это говорит о том, что спрос есть. Добавлю, что специалисты управления материальных ресурсов Вооруженных Сил не заинтересованы в том, чтобы товары лежали мертвым грузом годами, добиваются того, чтобы они как можно быстрее обретали нового хозяина, приносили пользу народному хозяйству. В 2016 году успешно применялись нормы законодательства, позволяющие по предложениям РУП «Белспецконтракт» снижать цену реализации не пользующегося спросом имущества ниже остаточной стоимости. Это, в свою очередь, стимулировало продажи.

…Армия — это всегда романтика, даже если смотришь на вещи, «отправленные в отставку». Недавно, по словам специалиста-консультанта сайта www.bsk.by Артёма Кононова, произошел интересный случай. Мужчина на фотографии узнал ГАЗ‑66, на котором служил срочную военную службу. Свое авто он идентифицировал по особому интерьеру кабины. Вот так запасник встретил своего старого «армейского друга». Теперь «однополчане» вместе трудятся в лесхозе.

— Спрос имеет сезонный характер, — рассказал Артём. — Весной чаще спрашивают автомобильные кунги для временного жилья на даче. Осенью спросом пользуются электрогенераторы. Гости из соседней России часто интересуются автомобилями повышенной проходимости, гусеничными вездеходами для работы в условиях Севера. Есть и такие покупатели, кто специально ищет раритетные предметы — например, радиоприемники, выпущенные до 1960 года, или пуговицы с редким штампом. Все-таки армейские вещи — это уже история. Кое-что с армейского склада становится настоящей жемчужиной частных коллекций.

Что касается моего приятеля, диковинный кипрегель-автомат он нашел в отличном состоянии. Но на него… не хватило денег. Слишком много уже приобрел мой знакомый «сопутствующих» товаров первой необходимости. Разве можно весной на даче обойтись без котелка, фляги, без резиновых сапог с высокими голенищами, без бензинового агрегата, емкости для воды на 250 литров, мерной ленты и бухты стального троса?.. На кипрегель-­автомат пока придется подкопить!

Зато теперь мой приятель уже может с полной уверенностью сказать: «Знаю место, где есть все. И недорого».

Юрий Андреев, фото Дениса Писаренко