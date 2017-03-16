﻿ Ресторан по-армейски. Хороший солдат — сытый солдат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ресторан по-армейски. Хороший солдат — сытый солдат

16.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Этой прописной истиной с долей шутки руководствуется в каждодневной жизни повар хозяйственного взвода роты материального обеспечения 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Лилия Касатая.

Из пункта хозяйственного довольствия доносится приятный аромат. Скоро обед, и на полевой кухне кипит работа: повара завершают приготовление обеденных блюд.

— Если готовит Лилия Леонидовна, значит, обед будет домашний! — произнес один из военнослужащих.

И действительно, отобедав, понимаешь, что блюда замечательные. А о своих успехах на кухне Лилия Леонидовна говорит с должной скромностью.

— Артиллеристы «воюют» на полигоне, а мы, повара, «воюем» здесь, на кухне, — рассказывает она. — Признаться, работы много: принять продукты, проверить их качество, сроки годности… А еще — успеть приготовить пищу на завтрак, обед и ужин… При этом мы строго соблюдаем санитарные нормы: всю кухонную утварь поддерживаем в должном состоянии, а приготовив пищу, отдаем ее на экспертизу дежурному фельдшеру. Тот, в свою очередь, дает разрешение на прием пищи личным составом.

Как рассказала Лилия Леонидовна, в группе артиллерии она работает около года, для нее это уже второй полевой выход.

— Приятно готовить, когда тебе за это говорят искреннее спасибо, — призналась женщина. — Кстати, без помощи ребят, что помогают на кухне, пришлось бы гораздо тяжелее.

Примечательно, что дочь Лилии Леонидовны тоже служит в 19 омбр.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой прописной истиной с долей шутки руководствуется в каждодневной жизни повар хозяйственного взвода...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова: декрет о "тунеядцах" был принят для справедливости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика