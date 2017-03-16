Этой прописной истиной с долей шутки руководствуется в каждодневной жизни повар хозяйственного взвода роты материального обеспечения 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Лилия Касатая.

Из пункта хозяйственного довольствия доносится приятный аромат. Скоро обед, и на полевой кухне кипит работа: повара завершают приготовление обеденных блюд.



— Если готовит Лилия Леонидовна, значит, обед будет домашний! — произнес один из военнослужащих.

И действительно, отобедав, понимаешь, что блюда замечательные. А о своих успехах на кухне Лилия Леонидовна говорит с должной скромностью.

— Артиллеристы «воюют» на полигоне, а мы, повара, «воюем» здесь, на кухне, — рассказывает она. — Признаться, работы много: принять продукты, проверить их качество, сроки годности… А еще — успеть приготовить пищу на завтрак, обед и ужин… При этом мы строго соблюдаем санитарные нормы: всю кухонную утварь поддерживаем в должном состоянии, а приготовив пищу, отдаем ее на экспертизу дежурному фельдшеру. Тот, в свою очередь, дает разрешение на прием пищи личным составом.

Как рассказала Лилия Леонидовна, в группе артиллерии она работает около года, для нее это уже второй полевой выход.

— Приятно готовить, когда тебе за это говорят искреннее спасибо, — призналась женщина. — Кстати, без помощи ребят, что помогают на кухне, пришлось бы гораздо тяжелее.

Примечательно, что дочь Лилии Леонидовны тоже служит в 19 омбр.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора