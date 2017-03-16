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Ресторан по-армейски. Хороший солдат — сытый солдат
16.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Этой прописной истиной с долей шутки руководствуется в каждодневной жизни повар хозяйственного взвода роты материального обеспечения 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Лилия Касатая.
Из пункта хозяйственного довольствия доносится приятный аромат. Скоро обед, и на полевой кухне кипит работа: повара завершают приготовление обеденных блюд.
— Если готовит Лилия Леонидовна, значит, обед будет домашний! — произнес один из военнослужащих.
И действительно, отобедав, понимаешь, что блюда замечательные. А о своих успехах на кухне Лилия Леонидовна говорит с должной скромностью.
— Артиллеристы «воюют» на полигоне, а мы, повара, «воюем» здесь, на кухне, — рассказывает она. — Признаться, работы много: принять продукты, проверить их качество, сроки годности… А еще — успеть приготовить пищу на завтрак, обед и ужин… При этом мы строго соблюдаем санитарные нормы: всю кухонную утварь поддерживаем в должном состоянии, а приготовив пищу, отдаем ее на экспертизу дежурному фельдшеру. Тот, в свою очередь, дает разрешение на прием пищи личным составом.
Как рассказала Лилия Леонидовна, в группе артиллерии она работает около года, для нее это уже второй полевой выход.
— Приятно готовить, когда тебе за это говорят искреннее спасибо, — призналась женщина. — Кстати, без помощи ребят, что помогают на кухне, пришлось бы гораздо тяжелее.
Примечательно, что дочь Лилии Леонидовны тоже служит в 19 омбр.
Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора
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Этой прописной истиной с долей шутки руководствуется в каждодневной жизни повар хозяйственного взвода...
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