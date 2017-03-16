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Украинец вез в Беларусь 167 капканов "для личного пользования"

16.03.2017 19:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Штраф с конфискацией перевозимого товара получил житель Волынской области Украины за попытку провоза партии металлических капканов на территорию Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Украинец вез в Беларусь 167 капканов "для личного пользования"
© Sputnik / Мария Амелина
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Автомобиль Audi под управлением украинца следовал в Беларусь через пункт пропуска "Мокраны" и заявил таможенникам об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре в машине было обнаружено 167 охотничьих капканов различных моделей.

"Исходя из количества и ассортимента, данная партия не может быть отнесена к товарам для личного пользования и подлежит декларированию", — отметили в ГПК.

Там рассказали, что случай провоза капканов — не первый на белорусско-украинской границе. В прошлом году таможенники пресекли попытку провоза 300 подобных приспособлений для охоты.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель Audi сказал сотрудникам таможни, что у него нет товаров, которые подлежат декларированию.

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