МИНСК, 16 мар — Sputnik. Штраф с конфискацией перевозимого товара получил житель Волынской области Украины за попытку провоза партии металлических капканов на территорию Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.



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Автомобиль Audi под управлением украинца следовал в Беларусь через пункт пропуска "Мокраны" и заявил таможенникам об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре в машине было обнаружено 167 охотничьих капканов различных моделей.

"Исходя из количества и ассортимента, данная партия не может быть отнесена к товарам для личного пользования и подлежит декларированию", — отметили в ГПК.

Там рассказали, что случай провоза капканов — не первый на белорусско-украинской границе. В прошлом году таможенники пресекли попытку провоза 300 подобных приспособлений для охоты.