Доброе утро!

Вот на что мы TUT никогда не могли пожаловаться — так это на скучную работу. Поехал, например, на репортаж в элитный поселок — а сам стоишь там под сельпо, коз пасешь. Бывает. Да еще козы такие смешные нашему журналисту попались — видео с ними точно поднимет вам настроение на весь последний рабочий день на этой неделе.

ВАЖНОЕ

В Минске, Могилеве и Гродно прошли суды над задержанными накануне участниками «Маршей нетунеядцев» (БТ, кстати, назвало эту акцию « шествием нацистов »). По данным правозащитников, только в столице были задержаны более полусотни человек. Все получили от 12 до 15 суток ареста — и вот где они будут сидеть . Милиция до сих пор не озвучила точное количество задержанных (хорошо, хоть пояснила, за что задерживали !) и никак не комментировала действия своих сотрудников: когда люди в штатском задерживали пассажиров в троллейбусе, выводили на улицу и заталкивали в черные машины. Мы попытались разобраться, в каких случаях сотрудники милиции могут работать в штатском , не представляясь. А гражданскую одежду — куртку и спортивный костюм, в которой силовиков замечают на различных акциях, — оказывается, выдает государство . Кстати, вместе с анархистами «под раздачу» и в РУВД попали и обычные пассажиры троллейбуса, но их отпустили тем же вечером.





К нам сейчас приехала председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен: естественно, на встрече с президентом обсуждали в том числе и акции протеста. Главу ПА ОБСЕ волновали также предполагаемые преследования журналистов и аресты лидеров оппозиции. Белорусское руководство заверило ее в том, что правоохранительные органы « будут проявлять сдержанность и уважать верховенство закона », а также обеспечат соблюдение права на свободу мирных собраний и свободу слов. Александр Лукашенко также сообщил, что готов продемонстрировать всему миру , «что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза».

Вот здесь мы собрали для вас в одну крутую инфографику всю статистику и самые яркие цитаты протестной весны, все «марши нетунеядцев» в Беларуси.

Помните, на марше в Могилеве депутат Игорь Марзалюк сообщил, что 25 марта будут подписаны поправки в декрет № 3? Вчера он рассказал нам, что конкретно планируется изменить в резонансном документе. Говорит, что «это была инициатива депутатского корпуса. Мы вышли на главу государства. Мы вышли со своими правками еще до протестов, но когда начала нарастать социальная напряженность».

Пресловутая «социальная напряженность», возможно, связана с тем, что живем мы все хуже и хуже. По крайней мере, в прошедшем январе мы были в среднем на 4,5% беднее, чем в январе 2016-го — именно так упали нашли реальные располагаемые доходы . Средняя январская зарплата в Беларуси, напомним, составляла 720,7 рубля.

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«Мы очень благодарны Путину, что остались живы. Все понимали, что нам будет хана. Мы уже думали бежать из Крыма, когда на Майдане шины горели. В России спокойнее стало». Это — одна из цитат героев нашего репортажа из Крыма, который уже три года как перешел в юрисдикцию РФ. Правда, почти все страны мира считают полуостров незаконно аннексированным. «А вы из Беларуси? Оставайтесь там жить. Ох, говорят, там у вас хорошо. А нам тут только обещают», — это еще одна цитата, уже другого героя. А как оно там на самом деле — местным виднее . Еще обязательно почитайте, как на полуострове отмечали третью годовщину референдума об уходе с Украины.





Посмотрели, как выглядят околостоличные коттеджные поселки для элиты : «Гринвич», «Логожеск» и «Ясная Поляна». Правда, не во все нас пустили: «Даже на дороге внутри поселка вы не можете находиться — ее жильцы строили за свой счет, это их частная собственность». Но где наша Лена Зуева не пропадала… Умудрились-таки посмотреть на дом Филарета.

Помните, в сентябре в Минске торжественно открыли самый большой в стране парк экстремальных видов спорта, который обошелся бюджету почти в миллион долларов? Мы посмотрели, как он пережил зиму . Разбитые людьми информационные щиты, испорченный погодой круг для брейк-данса — плохо, надо признать, пережил. «Люди пока не готовы к подобным подаркам со стороны руководства города. Немножко диковато они кинулись на все это дело».

Вас никогда не пытались «обработать» продавцы фильтров для воды? Они такое шоу в квартирах устраивают! Проводят «экспресс-анализ» качества воды: приходят с «современным прибором» исследования воды. Опускают его в стакан — цвет и состав воды меняется: вода темнеет, в ней появляются хлопья. «Экспресс-исследователи» уверяют — в воде содержатся тяжелые металлы и радиация, говорят, что такую воду пить нельзя и предлагают установить фильтр. «Минскводоканал» вывел их на чистую, простите, воду .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В некоторых городах во время «Маршей нетунеядцев» власти попытались наладить с протестующими диалог. В Бресте, например, с митингующими встретился мэр Александр Рогачук, в Могилеве — депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Мы попросили их поделиться впечатлениями от хождения в народ . Ох, и зол был депутат! «Я увидел на митинге реальных иждивенцев, инфантилов, которые при любой системе, при любой власти с таким бережным подходом к себе любимым никогда себя не реализуют. Когда ты рассказываешь, что у тебя неполное среднее образование, ты ничего не сделал для повышения своей квалификации, и заявляешь, что за 300 рублей работать не будешь, то извини меня, чего ты хочешь? Должность главврача областной больницы с соответствующей зарплатой? Это меня удручало».

Белорусским тунеядцам , кстати, теперь будет жить веселей. Группа неравнодушных граждан записала «Гимн тунеядцев», который придаст серьезному протестному движению немного легкости и позитива. Обязательно посмотрите любительский видеоклип на потенциальный хит .

SPORT.TUT.BY встретился с перспективным прыгуном в высоту. 20-летний минчанин Павел Селиверстов — один из лидеров мирового сезона , а до недавнего времени — успешный геймер. Он отказался от будущего в мире World of Tanks ради шанса выиграть этим летом молодежное Евро и попытать счастья на чемпионате мира. Будем болеть за парня!





В августе с поста гендиректора столичного «Киновидеопроката» ушел Василий Коктыш , руководивший им 20 лет. В начале декабря его место занял Юрий Чечукевич . Спустя 100 дней после назначения он дал первое большое интервью AFISHA.TUT.BY и рассказал, какие кинотеатры ждет реконструкция, будет ли построен кинозал в Каменной Горке и работает ли прокат на самоокупаемости. Все узнаете здесь .

Если пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах», не беда — смотрите в записи , выходные длинные. Очередная программа была посвящена событиям, которые развернулись вокруг Парка высоких технологий. А еще Чалый попытался понять смысл, который президент вкладывает в понятие «трудоустройство безработных», и представил, как выглядела бы информационная лента без новостей о декрете № 3 и как выгодно смотрелась бы власть и президент на фоне других позитивных новостей.

Все новости четверга, 16 марта



У одного из офисных зданий в Австралии появилась странная птица: она часами стоит на улице и смотрит в зеркальное окно офиса. Птица не обращает внимания на проходящих и стоящих рядом людей и лишь экзистенциально смотрит, смотрит, смотрит… Зоологи нашли объяснение такому странному поведению пернатых . Это не потому, что она так ждет выходных. Отдыхайте и берегите себя.

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