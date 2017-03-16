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Брестские контролеры пока жилеты не снимут
17.03.2017 07:23 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте контролеры пока продолжат работу в прежней форме вместе с жилетом со световозвращающими элементами,
«Нам пока не поступало распоряжение об отмене жилетов. Поэтому продолжим работу в штатном режиме и в прежнем виде. С нашей стороны инициативы об изменении формы работников контрольно-ревизорской службы не поступало. Жилеты оснащены световозвращающими элементами, их необходимо носить согласно правилам безопасности. Все же мы имеем дело с движущимся транспортом», — пояснила Инна Бусарова.
В то же время в «Брестгортрансе» не исключают вероятности, что и брестские контролеры начнут работать без форменных жилетов. Сначала хотят изучить опыт минских ревизоров, посмотреть, есть ли от такой практики положительный результат. В любом случае работники ревизорской службы должны иметь при себе служебное удостоверение и бейдж.
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Сначала хотят изучить опыт минских ревизоров, посмотреть, есть ли от такой практики положительный результат.
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