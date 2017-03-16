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В режиме ожидания. Погода в Гомеле в выходные
17.03.2017 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Март не так прост, как кажется. Еще вчера он призывал снимать шапки и пальто, а сегодня вдруг зарядил дожди и туманы. В ближайшие дни нас ждет не весенняя погода. Но это ненадолго.
В субботу температура воздуха не поднимется выше отметки +4°. Утром и вечером — туман, днем возможны осадки.
В воскресенье характер погоды не изменится, только на градус потеплеет.
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Март не так прост, как кажется. Еще вчера он призывал снимать шапки и пальто, а сегодня вдруг зарядил дожди и туманы.
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