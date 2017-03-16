Март не так прост, как кажется. Еще вчера он призывал снимать шапки и пальто, а сегодня вдруг зарядил дожди и туманы. В ближайшие дни нас ждет не весенняя погода. Но это ненадолго.





В субботу температура воздуха не поднимется выше отметки +4°. Утром и вечером — туман, днем возможны осадки.

В воскресенье характер погоды не изменится, только на градус потеплеет.

Погода в Гомеле и области