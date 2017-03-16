МИНСК, 17 мар — Sputnik. Мокрым снегом пугают синоптики в грядущие выходные. Иными словами погода вряд ли будет располагать к длительным прогулкам на свежем воздухе.

Сидеть дома тоже не вариант. Sputnik проанализировал анонсы грядущих культурных событий и выбрал несколько наиболее интересных вариантов.

"Красавица и Чудовище"

Родителям дошкольников и школьников, а также романтикам имеет смысл купить билеты в кино. В прокат вышла многообещающая лента признанных сказочников из Walt Disney Animation Studios "Красавица и Чудовище" с Эммой Уотсон в главной роли.



© Фото: Disney Кадр из фильма "Красавица и чудовице"

Историю о красавице Бель, которая спешит на помощь отцу, попавшему в плен Чудовищу, и заколдованном принце Адаме снял Билл Кондон. К слову трейлер ленты в первые же сутки посмотрели около 128 миллионов человек. И это был рекорд. Предыдущий рекордсмен — ролик сиквела "Пятьдесят оттенков серого" в первый день увидело 114 миллионов человек.

"Гуканне вясны" в Озерце

Если все-таки есть острое желание провести грядущие выходные на свежем воздухе, то оптимальным вариантом станет визит в Музей народной архитектуры и быта. Там в субботу будут "гукаць вясну".

Посетители смогут познакомиться со старой традицией и даже поучаствовать в реконструкции Лельчицкого весеннего обряда, а также сплести венок и сделать птичек, символизирующих весну, в рамках специальных матер-классов.



© Sputnik / Виктор Толочко Катание на качелях

И самое главное, подчеркивают устроители праздника, все гости, несмотря на погоду, смогут получить удовольствие от национальных музыки, танцев и игр.

Где: Музей народной архитектуры и быта в Озерце; когда: в субботу с 13.00 до 15.00; стоимость билетов: 8 рублей для взрослых и 4 рубля для школьников.

Большая бесплатная ярмарка

Отдать ненужные вещи или выменять их на нужные можно будет в субботу в рамках Большой бесплатной ярмарки, которая пройдет Event-пространстве 210 METROV.

Помимо меркантильных целей — избавиться или бесплатно обрести вещи — гости смогут ощутить себя ответственным человеком, который не сорит деньгами, не засоряет планету и помогает другим людям.

"Выбрасывая вещи, мы не просто не ценим то, что произведено, а также что и кем было потрачено на это, но и наносим значительный ущерб окружающей среде", — подчеркивают организаторы.

Важная деталь: на ярмарку можно смело брать детей. На фримаркете будет работать детский уголок.

Где: Event-пространстве 210 METROV, улица Чапаева, 3; когда: в субботу с 12.00 до 18.00

Чайный чемпионат

Выпить чая, а также научиться его заваривать и выбирать можно будет в грядущие выходные на Чайном чемпионате.

В субботу угощать и соблазнять чаем будут в Национальном художественном музее, а в воскресенье — в гостинице "Пекин".

В первый день гости смогут увидеть выступления конкурсантов, которые будут соревноваться в заваривании и подаче чая, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению чая, оригами, каллиграфии, а также пройти с экскурсией по музею.

Мастер-классы и дегустации ждут и тех, кто придет в "Пекин".



© Pixabay.com Обо всех тонкостях чайной церемонии расскажут в гостинице "Пекин"

Мастер-класс по тибетской живописи

Всем, кто устал от стрессов и хочет научиться терпению, стоит присмотреться к мастер-классу, который устраивают в субботу в Доме картин.

Официально мероприятие называется мастер-класс по тибетской живописи. Нарисовать предложат Будду, а между тем "рисование Будд является хорошей практикой, развивающей терпение, усердие и формирует утонченный вкус", — подчеркнули организаторы.

Мастер класс проходит в рамках выставки "Путь в Шамбалу". Которая сейчас проходит в Доме картин.

Где: Дом картин; когда: в субботу в 12.00; стоимость участия (с учетом материалов)

30 рублей.

Танцевальный марафон "Билеты в лето"

Первое занятие в рамках большого танцевального марафона "Билеты в лето" состоится в эту субботу. В течение двух часов опытные хореографы будут учить новичков основам бальных танцев и танцев народов мира.

В программе — финская полька и падеспань, "Лявониха" и "Сударушка", полька-тройка и русская кадриль, вальсы, контрдансы, аргентинское танго и многое другое.

Организаторы марафона говорят, что хотят помочь минчанам подготовиться к лету, когда по всему городу будет проходить множество танцевальных мероприятий. Для участия в марафоне надо зарегистрироваться по телефону +375 29 911 11 98

Где: зал хореографии по ул. Золотая Горка, 18; когда: в воскресенье в 14:00; стоимость участия: 18 рублей.