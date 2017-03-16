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Выходные в Минске: куда сходить 18 и 19 марта
17.03.2017 09:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Мокрым снегом пугают синоптики в грядущие выходные. Иными словами погода вряд ли будет располагать к длительным прогулкам на свежем воздухе.
Сидеть дома тоже не вариант. Sputnik проанализировал анонсы грядущих культурных событий и выбрал несколько наиболее интересных вариантов.
"Красавица и Чудовище"
Родителям дошкольников и школьников, а также романтикам имеет смысл купить билеты в кино. В прокат вышла многообещающая лента признанных сказочников из Walt Disney Animation Studios "Красавица и Чудовище" с Эммой Уотсон в главной роли.
© Фото: Disney
Кадр из фильма "Красавица и чудовице"
Историю о красавице Бель, которая спешит на помощь отцу, попавшему в плен Чудовищу, и заколдованном принце Адаме снял Билл Кондон. К слову трейлер ленты в первые же сутки посмотрели около 128 миллионов человек. И это был рекорд. Предыдущий рекордсмен — ролик сиквела "Пятьдесят оттенков серого" в первый день увидело 114 миллионов человек.
"Гуканне вясны" в Озерце
Если все-таки есть острое желание провести грядущие выходные на свежем воздухе, то оптимальным вариантом станет визит в Музей народной архитектуры и быта. Там в субботу будут "гукаць вясну".
Посетители смогут познакомиться со старой традицией и даже поучаствовать в реконструкции Лельчицкого весеннего обряда, а также сплести венок и сделать птичек, символизирующих весну, в рамках специальных матер-классов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Катание на качелях
И самое главное, подчеркивают устроители праздника, все гости, несмотря на погоду, смогут получить удовольствие от национальных музыки, танцев и игр.
Где: Музей народной архитектуры и быта в Озерце; когда: в субботу с 13.00 до 15.00; стоимость билетов: 8 рублей для взрослых и 4 рубля для школьников.
Большая бесплатная ярмарка
Отдать ненужные вещи или выменять их на нужные можно будет в субботу в рамках Большой бесплатной ярмарки, которая пройдет Event-пространстве 210 METROV.
Помимо меркантильных целей — избавиться или бесплатно обрести вещи — гости смогут ощутить себя ответственным человеком, который не сорит деньгами, не засоряет планету и помогает другим людям.
"Выбрасывая вещи, мы не просто не ценим то, что произведено, а также что и кем было потрачено на это, но и наносим значительный ущерб окружающей среде", — подчеркивают организаторы.
Важная деталь: на ярмарку можно смело брать детей. На фримаркете будет работать детский уголок.
Где: Event-пространстве 210 METROV, улица Чапаева, 3; когда: в субботу с 12.00 до 18.00
Чайный чемпионат
Выпить чая, а также научиться его заваривать и выбирать можно будет в грядущие выходные на Чайном чемпионате.
В субботу угощать и соблазнять чаем будут в Национальном художественном музее, а в воскресенье — в гостинице "Пекин".
В первый день гости смогут увидеть выступления конкурсантов, которые будут соревноваться в заваривании и подаче чая, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению чая, оригами, каллиграфии, а также пройти с экскурсией по музею.
Мастер-классы и дегустации ждут и тех, кто придет в "Пекин".
© Pixabay.com
Обо всех тонкостях чайной церемонии расскажут в гостинице "Пекин"
Мастер-класс по тибетской живописи
Всем, кто устал от стрессов и хочет научиться терпению, стоит присмотреться к мастер-классу, который устраивают в субботу в Доме картин.
Официально мероприятие называется мастер-класс по тибетской живописи. Нарисовать предложат Будду, а между тем "рисование Будд является хорошей практикой, развивающей терпение, усердие и формирует утонченный вкус", — подчеркнули организаторы.
Мастер класс проходит в рамках выставки "Путь в Шамбалу". Которая сейчас проходит в Доме картин.
Где: Дом картин; когда: в субботу в 12.00; стоимость участия (с учетом материалов)
30 рублей.
Танцевальный марафон "Билеты в лето"
Первое занятие в рамках большого танцевального марафона "Билеты в лето" состоится в эту субботу. В течение двух часов опытные хореографы будут учить новичков основам бальных танцев и танцев народов мира.
В программе — финская полька и падеспань, "Лявониха" и "Сударушка", полька-тройка и русская кадриль, вальсы, контрдансы, аргентинское танго и многое другое.
Организаторы марафона говорят, что хотят помочь минчанам подготовиться к лету, когда по всему городу будет проходить множество танцевальных мероприятий. Для участия в марафоне надо зарегистрироваться по телефону +375 29 911 11 98
Где: зал хореографии по ул. Золотая Горка, 18; когда: в воскресенье в 14:00; стоимость участия: 18 рублей.
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"Красавице и чудовище" в кино, "Гуканне вясны" и свежий воздух в Озерце, чай в Художественном музее, танцевальный марафон в ожидании лета и другие варианты нескучно...
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