Погода в Могилеве в предстоящие выходные будет изменчивой. Прогнозируют и сильный ветер, и немного солнца, и даже снег. Значительное потепление обещают с середины следующей недели — ожидается до +13°С.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 17 марта, будет солнечно, практически безветренно, до +7°С.

В субботу максимальная температура воздуха понизится до +4°С. Утром и вечером возможен мокрый снег, а днем будет преимущественно солнечно. К ночи столбик термометра снизится до нулевой отметки.

В воскресенье, 19 марта, будет пасмурно, ветрено, но без осадков. Днем до +5°С, ночью — заморозки до -1°С.

В понедельник погода по-прежнему будет неустойчивой, с сильным порывистым ветром до 13 м/с. Будет пасмурно, максимум — +6°С.

Качай приложение POGODA.TUT.BY на любое устройство — мобильный телефон, планшет, ПК.