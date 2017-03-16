﻿ До +5 градусов, возможен снег. Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой. 21.by
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До +5 градусов, возможен снег. Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой

17.03.2017 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в предстоящие выходные будет изменчивой. Прогнозируют и сильный ветер, и немного солнца, и даже снег. Значительное потепление обещают с середины следующей недели — ожидается до +13°С.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 17 марта, будет солнечно, практически безветренно, до +7°С.

В субботу максимальная температура воздуха понизится до +4°С. Утром и вечером возможен мокрый снег, а днем будет преимущественно солнечно. К ночи столбик термометра снизится до нулевой отметки.

В воскресенье, 19 марта, будет пасмурно, ветрено, но без осадков. Днем до +5°С, ночью — заморозки до -1°С.

В понедельник погода по-прежнему будет неустойчивой, с сильным порывистым ветром до 13 м/с. Будет пасмурно, максимум — +6°С.

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Теги: Могилев
 
 
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Значительно теплее станет с середины следующей недели.

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