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Конюк: заявления Баранчика о политубежище - просто пиар

17.03.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил о готовности предоставить информацию российской стороне в связи с задержанием в Москве редактора ИА "Регнум" Юрия Баранчика.

О том, что задержанный подал ходатайство на имя президента России Владимира Путина о предоставлении политического убежища, стало известно накануне.

Конюк: заявления Баранчика о политубежище - просто пиар
© Pexels.com
СЖР обеспокоен задержанием зарубежных журналистов в Москве

"Когда будет запрос от российской стороны, мы предоставим генпрокуратуре России необходимые материалы", — заявил журналистам Конюк в пятницу, отвечая на вопрос Sputnik.

Он пояснил, что процедура экстрадиции предусматривает истребование материалов уголовного дела той стороной, которая задерживала подозреваемого.

"Будем расследовать. А то, что он (Баранчик — Sputnik) там заявляет что-то о политическом убежище, это не больше, чем уловки или пиар", — сказал Конюк.

Как ранее Sputnik пояснили в правоохранительных органах, в соответствии с законодательством, "строгих цифр" сроков исполнения запроса об экстрадиции нет.

"Сторона, которая  осуществила задержание лица, в данном случае российские правоохранительные органы, будут истребовать от белорусской стороны документы для изучения", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, эти документы должен предоставить орган, ведущий расследование конкретного уголовного дела — в данном случае Следственный комитет. "Он (СК — Sputnik) предоставит документы в Генпрокуратуру, она вышлет их в Москву. На это уходит, как правило, неделя-две. Потом российская сторона будет изучать документы, на это может уйти месяц. Иногда бывает, что сторона, осуществившая задержание, запрашивает дополнительные документы. Так что строгих цифр по срокам экстракции нет", — пояснили в правоохранительных органах.

Там также отметили, что лицо, которое было задержано по запросу другого государства, может через суд обжаловать решение об экстрадиции.

Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре прошлого года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему — преподавателя БГУИР Юрий Павловец, школьного сторожа из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанина Сергей Шиптенко. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", в настоящее время все трое находятся под стражей.

Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Процедура экстрадиции, по словам генпрокурора, предусматривает истребование материалов дела задерживавшей стороной.

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