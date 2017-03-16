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Конюк: заявления Баранчика о политубежище - просто пиар
17.03.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил о готовности предоставить информацию российской стороне в связи с задержанием в Москве редактора ИА "Регнум" Юрия Баранчика.
О том, что задержанный подал ходатайство на имя президента России Владимира Путина
"Когда будет запрос от российской стороны, мы предоставим генпрокуратуре России необходимые материалы", — заявил журналистам Конюк в пятницу, отвечая на вопрос Sputnik.
Он пояснил, что процедура экстрадиции предусматривает истребование материалов уголовного дела той стороной, которая задерживала подозреваемого.
"Будем расследовать. А то, что он (Баранчик — Sputnik) там заявляет что-то о политическом убежище, это не больше, чем уловки или пиар", — сказал Конюк.
Как ранее Sputnik пояснили в правоохранительных органах, в соответствии с законодательством, "строгих цифр" сроков исполнения запроса об экстрадиции нет.
"Сторона, которая осуществила задержание лица, в данном случае российские правоохранительные органы, будут истребовать от белорусской стороны документы для изучения", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, эти документы должен предоставить орган, ведущий расследование конкретного уголовного дела — в данном случае Следственный комитет. "Он (СК — Sputnik) предоставит документы в Генпрокуратуру, она вышлет их в Москву. На это уходит, как правило, неделя-две. Потом российская сторона будет изучать документы, на это может уйти месяц. Иногда бывает, что сторона, осуществившая задержание, запрашивает дополнительные документы. Так что строгих цифр по срокам экстракции нет", — пояснили в правоохранительных органах.
Там также отметили, что лицо, которое было задержано по запросу другого государства, может через суд обжаловать решение об экстрадиции.
Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре прошлого года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси
Как ранее сообщил СК Беларуси, "нанимателем" задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.
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Процедура экстрадиции, по словам генпрокурора, предусматривает истребование материалов дела задерживавшей стороной.
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