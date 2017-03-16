﻿ Опрос Sputnik о страховании безработицы: две трети участников против. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Опрос Sputnik о страховании безработицы: две трети участников против

17.03.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Респонденты, принявшие участие в опросе, который Sputnik проводил в четверг на тему предложений Минтруда о страховании безработицы, с некоторой долей скепсиса отнеслись к этой инициативе ведомства.

Опрос Sputnik о страховании безработицы: две трети участников против
© Sputnik/
Отчисления в ФСЗН и страхование по безработице: вопросы и ответы

Минтруда и социальной защиты Беларуси подготовило и уже передало в правительство свои предложения по защите граждан, потерявших работу, одно из нововведений предусматривает возможность возмещать из бюджета таким лицам в течение полугода 60% их заработка. Пособия будут выплачиваться из специального фонда, созданного в рамках ФСЗН, для этого будет необходимо увеличить отчисления в фонд на 0,25% для работников. Получать пособие смогут только те, кто зарегистрировался в качестве безработного. Этот статус подразумевает и участие в общественных работах.

На вопрос Sputnik о том, готовы ли граждане к росту своих отчислений в ФСЗН, чтобы иметь возможность получать 60% от заработка в случае, когда они остались без работы, положительные ответы дали 25% респондентов. Еще 69% высказались против, 6% остались безразличными.

На этот вопрос ответили 235 человек.

Sputnik также интересовался, поможет ли гражданам получение в течение полугода таких выплат. Треть респондентов (33%) считают, что поможет, еще 67% считают, что нет. На этот вопрос ответили 172 читателя портала.

Третьим пунктом Sputnik интересовался готовностью граждан участвовать, будучи зарегистрированными безработными для получения выплат, участвовать в общественных работах. Здесь мнения были более полярными. Готовность выразили только 9% респондентов, еще 84% участников опроса заявили, что они против, о своем безразличии заявили 7% респондентов.

На этот вопрос агентства ответили 170 человек.

Вы тоже можете выразить свое мнение, приняв участие в нашем опросе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 70% респондентов не хотят увеличивать свои отчисления в ФСЗН, считают, что выплата 60% заработка в течение полугода мало им поможет, и более 80% не хотят...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Конюк: заявления Баранчика о политубежище - просто пиар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика