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Опрос Sputnik о страховании безработицы: две трети участников против
17.03.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Респонденты, принявшие участие в опросе, который Sputnik проводил в четверг на тему предложений Минтруда о страховании безработицы, с некоторой долей скепсиса отнеслись к этой инициативе ведомства.
Минтруда и социальной защиты Беларуси подготовило и уже передало в правительство свои предложения по защите граждан, потерявших работу,
На вопрос Sputnik о том, готовы ли граждане к росту своих отчислений в ФСЗН, чтобы иметь возможность получать 60% от заработка в случае, когда они остались без работы, положительные ответы дали 25% респондентов. Еще 69% высказались против, 6% остались безразличными.
На этот вопрос ответили 235 человек.
Sputnik также интересовался, поможет ли гражданам получение в течение полугода таких выплат. Треть респондентов (33%) считают, что поможет, еще 67% считают, что нет. На этот вопрос ответили 172 читателя портала.
Третьим пунктом Sputnik интересовался готовностью граждан участвовать, будучи зарегистрированными безработными для получения выплат, участвовать в общественных работах. Здесь мнения были более полярными. Готовность выразили только 9% респондентов, еще 84% участников опроса заявили, что они против, о своем безразличии заявили 7% респондентов.
На этот вопрос агентства ответили 170 человек.
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Около 70% респондентов не хотят увеличивать свои отчисления в ФСЗН, считают, что выплата 60% заработка в течение полугода мало им поможет, и более 80% не хотят...
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