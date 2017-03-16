МИНСК, 17 мар — Sputnik. Респонденты, принявшие участие в опросе, который Sputnik проводил в четверг на тему предложений Минтруда о страховании безработицы, с некоторой долей скепсиса отнеслись к этой инициативе ведомства.

Минтруда и социальной защиты Беларуси подготовило и уже передало в правительство свои предложения по защите граждан, потерявших работу, одно из нововведений предусматривает возможность возмещать из бюджета таким лицам в течение полугода 60% их заработка . Пособия будут выплачиваться из специального фонда, созданного в рамках ФСЗН, для этого будет необходимо увеличить отчисления в фонд на 0,25% для работников. Получать пособие смогут только те, кто зарегистрировался в качестве безработного. Этот статус подразумевает и участие в общественных работах.

На вопрос Sputnik о том, готовы ли граждане к росту своих отчислений в ФСЗН, чтобы иметь возможность получать 60% от заработка в случае, когда они остались без работы, положительные ответы дали 25% респондентов. Еще 69% высказались против, 6% остались безразличными.

На этот вопрос ответили 235 человек.

Sputnik также интересовался, поможет ли гражданам получение в течение полугода таких выплат. Треть респондентов (33%) считают, что поможет, еще 67% считают, что нет. На этот вопрос ответили 172 читателя портала.

Третьим пунктом Sputnik интересовался готовностью граждан участвовать, будучи зарегистрированными безработными для получения выплат, участвовать в общественных работах. Здесь мнения были более полярными. Готовность выразили только 9% респондентов, еще 84% участников опроса заявили, что они против, о своем безразличии заявили 7% респондентов.

На этот вопрос агентства ответили 170 человек.

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