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Генпрокурор о задержании редактора "Регнум" Баранчика: Заявления о политубежище - уловки и пиар
17.03.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Генпрокурор назвал Александр Конюк назвал «уловками и пиаром» заявление шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика о том, что он будет просить убежища в России.
— Я считаю, если человек совершил преступление, то должен находиться в Беларуси. То, что он заявляет о политическом убежище, это всего лишь уловки и пиар, — заявил в пятницу генеральный прокурор Александр Конюк.
Гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика,
Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.
Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «
Вчера суд в Москве принял решение не арестовывать Юрия Баранчика,
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Генпрокурор назвал Александр Конюк назвал "уловками и пиаром" заявление шеф-редактора агентства "Регнум" Юрия Баранчика о том, что он будет просить убежища в...
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