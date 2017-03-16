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Генпрокурор о задержании редактора "Регнум" Баранчика: Заявления о политубежище - уловки и пиар

17.03.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Генпрокурор назвал Александр Конюк назвал «уловками и пиаром» заявление шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика о том, что он будет просить убежища в России.


Юрий Баранчик. Фото с личной страницы в ВКонтакте

— Я считаю, если человек совершил преступление, то должен находиться в Беларуси. То, что он заявляет о политическом убежище, это всего лишь уловки и пиар, — заявил в пятницу генеральный прокурор Александр Конюк.

Гражданина Беларуси, шеф-редактора агентства «Регнум» Юрия Баранчика, задержали в Москве ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов». Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «принудительной белорусизации».

Вчера суд в Москве принял решение не арестовывать Юрия Баранчика, сообщил «Регнум» со ссылкой на адвоката. Ранее редактор обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Генпрокурор назвал Александр Конюк назвал "уловками и пиаром" заявление шеф-редактора агентства "Регнум" Юрия Баранчика о том, что он будет просить убежища в...

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