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Телеканал «МИР» дал старт съемкам реалити-шоу «Любовь без границ»

17.03.2017 10:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новый проект телеканала «МИР» докажет, что у любви нет границ. Даже если между влюбленными тысячи километров: один из них, например, в Бишкеке, а другой – в Москве – это не повод отказываться от чувств.

«Этим проектом мы хотим показать, что чаще всего тысячи километров, государственные границы, разные культуры, вероисповедания и языки – это не преграда для создания прочных отношений, – рассказала автор проекта Виктория Заволжская. – Возможно, многие телезрители узнают в героях нашей программы себя, а многие другие будут тронуты историями любви».

Телеканал «МИР» устроит встречу влюбленным из разных точек планеты, познакомившимся в сети Интернет. Главные герои проведут вместе три дня и узнают о традициях, обычаях, национальном колорите страны своей половинки. Разные люди из стран с разной культурой, которых объединяет одно – любовь. Им предстоит пройти через испытания: преодолеть языковой барьер, познакомиться с родителями и друзьями друг друга. В финале герои примут решение, быть ли им вместе.

Съемки проекта пройдут в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Грузии. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В эфир телеканала «МИР» программа «Любовь без границ» выйдет в сентябре этого года.

 
Теги: знакомства
 
 
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Телеканал «МИР» устроит встречу влюбленным из разных точек планеты, познакомившимся в сети Интернет.

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