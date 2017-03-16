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Житель Наровли приговорен к расстрелу за убийство двух пенсионеров - брата и сестры

17.03.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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17 марта Гомельский областной суд приговорил 32-летнего жителя Наровли к исключительной мере наказания — смертной казни. Об этом сообщает пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

Мужчина признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство.

«На основании п.п.1,6,16 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь обвиняемому М. назначена исключительная мера наказания — смертная казнь — расстрел», — говорится в постановлении.

Судом постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, 5 марта 2016 года в одном из частных домов в Наровле было обнаружено тело 59-летней женщины. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа нашла еще один труп — ее 61-летнего брата. По подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый местный житель, который на днях вышел на свободу.

Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. На данный момент исполнения приговора ожидают двое приговоренных: Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и Сергей Остриков за изнасилование и убийство двух женщин. В прошлом году в Беларуси были казнены 4 человека.
 
 
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5 марта 2016 года в одном из частных домов в Наровле было обнаружено тело 59-летней женщины. Прибывшая на место происшествия милиция нашла еще один труп - ее 61-летнего...

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