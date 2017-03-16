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Житель Наровли приговорен к расстрелу за убийство двух пенсионеров - брата и сестры
17.03.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by
17 марта Гомельский областной суд приговорил 32-летнего жителя Наровли к исключительной мере наказания — смертной казни. Об этом
Мужчина признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство.
«На основании п.п.1,6,16 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь обвиняемому М. назначена исключительная мера наказания — смертная казнь — расстрел», — говорится в постановлении.
Судом постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Напомним,
Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. На данный момент исполнения приговора ожидают двое приговоренных: Кирилл Казачек за
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