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Кого и как задерживали и наказывали за "Марши нетунеядцев"

17.03.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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«Марши нетунеядцев» 15 марта закончились массовыми задержаниями — только в Центральном суде столицы в среду было осуждено 26 участников разрешенной акции. Однако задерживали тех, кто хотел протестовать, не только в Минске и не только в День Конституции. TUT.BY собрал в инфографике данные о том, кто, когда и где был задержан и как был наказан за присутствие на «Маршах нетунеядцев».

На нашей карте вы можете выбрать категорию (например, город) и внизу в таблице узнать имена задержанных и информацию о том, как они были наказаны. Аналогично, если выбрать на графике слева один или несколько дней и категорий, то на карте отобразится, в каких городах произошли задержания. Например, если кликнуть на карте по сектору «Арест» в Минске, слева отобразятся все аресты в столице, а внизу имена тех, кто был задержан. Аналогично, если выбрать на графике слева «15 марта» и категорию «Другое», то вы увидите всех людей, обстоятельства задержания которых пока не известны или суд еще не состоялся. Инфографика постоянно обновляется.


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Теги: Минск
 
 
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TUT.BY собрал в инфографике данные о том, кто, когда и где был задержан и как был наказан за присутствие на "Маршах нетунеядцев".

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