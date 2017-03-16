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Кого и как задерживали и наказывали за "Марши нетунеядцев"
17.03.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by
«Марши нетунеядцев» 15 марта закончились массовыми задержаниями — только
На нашей карте вы можете выбрать категорию (например, город) и внизу в таблице узнать имена задержанных и информацию о том, как они были наказаны. Аналогично, если выбрать на графике слева один или несколько дней и категорий, то на карте отобразится, в каких городах произошли задержания. Например, если кликнуть на карте по сектору «Арест» в Минске, слева отобразятся все аресты в столице, а внизу имена тех, кто был задержан. Аналогично, если выбрать на графике слева «15 марта» и категорию «Другое», то вы увидите всех людей, обстоятельства задержания которых пока не известны или суд еще не состоялся. Инфографика постоянно обновляется.
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TUT.BY собрал в инфографике данные о том, кто, когда и где был задержан и как был наказан за присутствие на "Маршах нетунеядцев".
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