В предстоящие выходные погода ухудшится, небо затянет облаками, давление будет падать, усилится ветер и пойдут осадки, температурный фон немного понизится, но по-прежнему будет удерживаться выше нормы для этого времени. Об этом сообщила земеститель начальника службы метеорологических прогнозов Рыбакова Светлана.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

18−19 марта территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с северо-запада Европы.

«Весна в этом году выдалась ранней. Температурный режим первой половины марта идет по апрельскому графику. Но мартовская погода очень капризна», — отметила Светлана Рыбакова.

18 марта, в субботу, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог образование гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем не выше +3…+9°С.

19 марта, в воскресенье, на большей части территории страны осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3… +2°С, максимальная днем +2…+7°С.

В начале недели атмосферные фронты из Западной Европы обусловят неустойчивый характер погодных условий, а к середине следующей недели, благодаря поступлению теплых воздушных масс с южных широт температурный фон повысится.

20 марта, в понедельник, ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем +3…+10°С.

21 марта, во вторник, на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5°С, максимальная днем +3…+10°С, по юго-западу воздух прогреется до +11…+14°С.

22 марта, в среду, ночью в северо-восточных, днем в юго-западных района Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…+7°С, максимальная днем +6…+13°С, по югу до +16°С.

23 марта, в четверг, преимущественно по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…+8°С, максимальная днем +7…+14°С, по югу до +17°С.

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