﻿ В выходные погода ухудшится: ожидаются мокрый снег и дождь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В выходные погода ухудшится: ожидаются мокрый снег и дождь

17.03.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В предстоящие выходные погода ухудшится, небо затянет облаками, давление будет падать, усилится ветер и пойдут осадки, температурный фон немного понизится, но по-прежнему будет удерживаться выше нормы для этого времени. Об этом сообщила земеститель начальника службы метеорологических прогнозов Рыбакова Светлана.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

18−19 марта территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с северо-запада Европы.

«Весна в этом году выдалась ранней. Температурный режим первой половины марта идет по апрельскому графику. Но мартовская погода очень капризна», — отметила Светлана Рыбакова.

18 марта, в субботу, ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории Беларуси ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог образование гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем не выше +3…+9°С.

19 марта, в воскресенье, на большей части территории страны осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3… +2°С, максимальная днем +2…+7°С.

В начале недели атмосферные фронты из Западной Европы обусловят неустойчивый характер погодных условий, а к середине следующей недели, благодаря поступлению теплых воздушных масс с южных широт температурный фон повысится.

20 марта, в понедельник, ночью преимущественно в восточных и западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем +3…+10°С.

21 марта, во вторник, на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5°С, максимальная днем +3…+10°С, по юго-западу воздух прогреется до +11…+14°С.

22 марта, в среду, ночью в северо-восточных, днем в юго-западных района Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…+7°С, максимальная днем +6…+13°С, по югу до +16°С.

23 марта, в четверг, преимущественно по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…+8°С, максимальная днем +7…+14°С, по югу до +17°С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Весна в этом году выдалась ранней. Температурный режим первой половины марта идет по апрельскому графику. Но мартовская погода очень капризна", - отметила Светлана...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ожидается снег. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика