Погода в эти выходные будет изменчивой. Синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют даже снег.



Фото: Игорь Матвеев

В субботу максимальная температура воздуха в течение суток до +5°С. Утром и вечером возможен мокрый снег, а днем — дождь.

В воскресенье, 19 марта, будет облачно, без осадков. Днем также до +5°С, ночью — заморозки до -2°С.

Погода в Витебске и области

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