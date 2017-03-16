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Ожидается снег. Погода в Витебске в выходные
17.03.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Погода в эти выходные будет изменчивой. Синоптики Республиканского гидрометеоцентра
В субботу максимальная температура воздуха в течение суток до +5°С. Утром и вечером возможен мокрый снег, а днем — дождь.
В воскресенье, 19 марта, будет облачно, без осадков. Днем также до +5°С, ночью — заморозки до -2°С.
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Погода в эти выходные будет изменчивой. Синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют даже снег.
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