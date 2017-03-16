|
Маму, которая выбросила ребенка в мусоропровод, прокурор просит приговорить к 15 годам
17.03.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
В Минском областном суде продолжают рассматривать дело Екатерины — мамы из Мачулищей, которая в сентябре
Поддержать Екатерину в суд приехали мама и сестра.
— Я очень раскаиваюсь в том, что совершила, — сквозь слезы говорит обвиняемая. — И хотела бы еще раз попросить прощения у родных и близких. И больше всего у доченьки, что я причинила ей столько вреда.
Дочка Екатерины после трагедии выжила. Сейчас ее
Малышка, говорят родные, чувствует себя хорошо. Уже ползает, пытается садиться, хорошо кушает. Мама и сестра обвиняемой боятся, что Екатерине грозит очень строгое наказание:
— Надеемся, учтут, что девочка выжила… И то, что Катю не лишили родительских прав, — после прошлого заседания
Во время судебных прений гособвинитель попросил для Екатерины 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такое наказание, рассказал он, запросил, исходя из личности обвиняемой. Максимальный срок по статье, по которой ее судят, — 25 лет лишения свободы.
— К уголовной ответственности она ранее не привлекалась, к тому же у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок, — пояснил свое решение гособвинитель Александр Левкович. — В то же время учитывалась и тяжесть совершенного преступления.
Приговор Екатерине огласят сегодня в 15.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском областном суде продолжают рассматривать дело Екатерины - мамы из Мачулищей, которая в сентябре выбросила новорожденную дочку в мусоропровод. В последнем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии