В Минском областном суде продолжают рассматривать дело Екатерины — мамы из Мачулищей, которая в сентябре выбросила новорожденную дочку в мусоропровод. В последнем слове женщина попросила прощения у родных и дочери.



Фото: Екатерина Пантелеева, TUT.BY

Вечером 19 сентября в городском поселке Мачулищи в мусорном контейнере была найдена новорожденная девочка с многочисленными травмами. Ее родила и выбросила в мусоропровод с 7-го этажа 28-летняя Екатерина. У женщины есть еще двухлетний сын. Во время совершения преступления она находилась в декрете. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления женщина признана вменяемой и полностью осознавала, что делала. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 14, п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК. Максимальный срок наказания — 25 лет.

Поддержать Екатерину в суд приехали мама и сестра.

— Я очень раскаиваюсь в том, что совершила, — сквозь слезы говорит обвиняемая. — И хотела бы еще раз попросить прощения у родных и близких. И больше всего у доченьки, что я причинила ей столько вреда.

Дочка Екатерины после трагедии выжила. Сейчас ее воспитывают тетя и бабушка , ребенка они назвали Владислава.

Малышка, говорят родные, чувствует себя хорошо. Уже ползает, пытается садиться, хорошо кушает. Мама и сестра обвиняемой боятся, что Екатерине грозит очень строгое наказание:

— Надеемся, учтут, что девочка выжила… И то, что Катю не лишили родительских прав, — после прошлого заседания поделилась переживаниями мама Екатерины Вера Михайловна.

Во время судебных прений гособвинитель попросил для Екатерины 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такое наказание, рассказал он, запросил, исходя из личности обвиняемой. Максимальный срок по статье, по которой ее судят, — 25 лет лишения свободы.

— К уголовной ответственности она ранее не привлекалась, к тому же у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок, — пояснил свое решение гособвинитель Александр Левкович. — В то же время учитывалась и тяжесть совершенного преступления.

Приговор Екатерине огласят сегодня в 15.00.