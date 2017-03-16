Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают даже сильный мокрый снег. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу, 18 марта, в Гродно и области будет облачно. Ожидается пасмурный день без осадков. Температура воздуха +4… +6°C. Вечером и ночью возможен дождь. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 12 м/с.

В воскресенье, 19 марта, будет холоднее. Температура воздуха утром 0… +2°С. Днем — +3… +5°С. Утром синоптики обещают дождь и сильный мокрый снег. Днем будет дождливо и ветрено. Порывы до 14 м/с.

Погода в Гродно и области .

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