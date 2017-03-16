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Погода в Гродно и области в выходные: ветрено и дожди
17.03.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают даже сильный мокрый снег. О погоде
В субботу, 18 марта, в Гродно и области будет облачно. Ожидается пасмурный день без осадков. Температура воздуха +4… +6°C. Вечером и ночью возможен дождь. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 12 м/с.
В воскресенье, 19 марта, будет холоднее. Температура воздуха утром 0… +2°С. Днем — +3… +5°С. Утром синоптики обещают дождь и сильный мокрый снег. Днем будет дождливо и ветрено. Порывы до 14 м/с.
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут дождливыми и ветреными. Синоптики обещают даже сильный мокрый снег.
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