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Молоко и стронций. Верховный суд отклонил жалобу журналиста AP на решение Экономического суда

17.03.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Верховный суд Беларуси отклонил жалобу журналиста Юрася Карманова на решение Экономического суда Минска. Об этом сообщает пресс-служба «Белорусской ассоциации журналистов». В конце 2016 года Экономический суд признал недействительными сведения о превышении в 10 раз уровня стронция в молоке, которое поступает на завод «Милкавита».


Журналист Юрась Карманов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В декабре 2016 года Экономический суд пришел к выводу, что сведения о «радиации в молоке» в статье Associated Press не соответствуют действительности. По решению суда, журналист Юрась Карманов должен направить опровержение в издание, а также компенсировать госпошлину и услуги адвоката со стороны завода «Милкавита».

Верховный суд оставил в силе это решение.

— Уверен, что решение Верховного Суда является политическим, а не юридическим. Мы будем будет подавать жалобу на имя заместителя председателя Верховного Суда Беларуси, — отмечает журналист Юрась Карманов на Facebook.

— Итог данного судебного разбирательства значительно сужает границы свободы слова в стране, поскольку ставит под сомнение саму возможность проведения значимых журналистских расследований, -- сказано в заявлении Белорусской ассоциации журналистов.

Прошлой весной журналисты агентства Associated Press провели расследование: они взяли молоко у фермера из Хойникского района, который сдает свою продукцию на завод «Милкавита», отдали его на исследование. Результаты анализа в официальной лаборатории оказались неутешительными: зарегистрировано превышение нормы по стронцию-90 в десять раз.

На молокозаводе «Милкавита» считают, что материал AP порочит их деловую репутацию. Предприятие требует опровержения от агенства и опровержений еще на семи сайтах белорусских, российских и польских изданий, которые перепечатали расследование.

Юрий Карманов уверен, что его расследование было проведено по всем правилам журналистики, а в опубликованном материале было отражено и мнение представителей «Милкавиты». Карманов обращает внимание, что сведения получил из Минского Центра гигиены и эпидемиологии, а по ст. 52 закона о СМИ журналист освобождается от ответственности, если сведения получены из государственного источника.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце 2016 года Экономический суд признал недействительными сведения о превышении в 10 раз уровня стронция в молоке, которое поступает на завод "Милкавита".

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