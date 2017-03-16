|
Молоко и стронций. Верховный суд отклонил жалобу журналиста AP на решение Экономического суда
17.03.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Верховный суд Беларуси отклонил жалобу журналиста Юрася Карманова на решение Экономического суда Минска. Об этом
В декабре 2016 года Экономический суд
Верховный суд оставил в силе это решение.
— Уверен, что решение Верховного Суда является политическим, а не юридическим. Мы будем будет подавать жалобу на имя заместителя председателя Верховного Суда Беларуси, — отмечает журналист Юрась Карманов на
— Итог данного судебного разбирательства значительно сужает границы свободы слова в стране, поскольку ставит под сомнение саму возможность проведения значимых журналистских расследований, -- сказано в заявлении Белорусской ассоциации журналистов.
Прошлой весной журналисты агентства Associated Press провели расследование: они
На молокозаводе «Милкавита» считают, что материал AP порочит их деловую репутацию. Предприятие требует опровержения от агенства и опровержений еще на семи сайтах белорусских, российских и польских изданий, которые перепечатали расследование.
Юрий Карманов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце 2016 года Экономический суд признал недействительными сведения о превышении в 10 раз уровня стронция в молоке, которое поступает на завод "Милкавита".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии