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Двое детей из многодетной семьи, сбежавших из дома, вернулись в Витебск
17.03.2017 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Двое подростков, которые вместе с совершеннолетним братом 7 марта
16-летний Тимур и его 15-летняя сестра Катя вместе с отцом уже дома, они сейчас отдыхают с дороги. 18-летний Руслан не захотел вернуться домой из Хабаровска, где детей нашла транспортная полиция России. Молодой человек
«Сегодня с семьей начнут работать следователи, чтобы узнать, почему ребята сбежали из дома», — рассказала Светлана Сахарова.
Напомним, в семье Дивиных воспитываются 8 детей, старший сын учится в США. Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезде домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали, оставив записку. С собой они взяли паспорта и деньги из семейного бюджета.
11 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи детей. В их розыске белорусским правоохранителям помогали российские коллеги. Через неделю после побега, 14 марта, сотрудники транспортной полиции России
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Сегодня с семьей начнут работать следователи, чтобы узнать, почему ребята сбежали из дома.
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