Двое подростков, которые вместе с совершеннолетним братом 7 марта сбежали из многодетной семьи Дивиных в Витебске, в ночь с 16 на 17 марта вернулись домой, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.



Фото: архив семьи Дивиных

16-летний Тимур и его 15-летняя сестра Катя вместе с отцом уже дома, они сейчас отдыхают с дороги. 18-летний Руслан не захотел вернуться домой из Хабаровска, где детей нашла транспортная полиция России. Молодой человек продолжил путешествие во Владивосток .

«Сегодня с семьей начнут работать следователи, чтобы узнать, почему ребята сбежали из дома», — рассказала Светлана Сахарова.

Напомним, в семье Дивиных воспитываются 8 детей, старший сын учится в США. Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезде домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали, оставив записку. С собой они взяли паспорта и деньги из семейного бюджета.

11 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи детей. В их розыске белорусским правоохранителям помогали российские коллеги. Через неделю после побега, 14 марта, сотрудники транспортной полиции России нашли детей почти за 9 тысяч км от дома. Ребята находились в поезде, который шел по маршруту Москва — Владивосток. Сняли их на станции в Хабаровске.