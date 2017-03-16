МИНСК, 17 мар — Sputnik. К концу года население будет возмещать более 77% затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации), заявил на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин.

"Уровень возмещения затрат населением по услугам водоснабжения за январь текущего года составил 64,4%, что на 15% выше аналогичного периода 2016 года. Ожидается, что в 2017 году уровень возмещения затрат населением по водоснабжению составит 77,7%, по водоотведению — 78,1%. Таким образом, спланировано полное достижение установленных заданий", — цитирует Аврутина БелТА.

По его словам, цены на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) на 2017 год в январе в Минске были выдержаны в пределах планово-расчетных цен, установленных постановлением Совета Министров.

Чтобы и впредь сохранять уровень планово-расчетных цен, не превышать установленные нормативы, "Минскводоканал" разработал план мероприятий, который предполагает, в частности, впервые направить капитальные вложения на реконструкцию сооружений Минской очистной станции. Этот шаг, по словам Аврутина, позволит получить льготу по экологическому налогу за сброс точных вод, и сэкономить таким образом порядка 1,3 миллиона рублей.